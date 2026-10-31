Цены на оперативную память DDR5 взлетели на 760% в Японии

Резкий скачок стоимости модулей памяти сделал сборку мощного ПК в Японии экстремально дорогим удовольствием: комплект на 128 гигабайт преодолел отметку в $2 870

Японский рынок компьютерных комплектующих столкнулся с аномальным скачком стоимости оперативной памяти стандарта DDR5. По данным локальных ритейлеров и ценовых агрегаторов, с начала года некоторые позиции подорожали на 760%, что превратило некогда доступную сборку производительного компьютера в предприятие, требующее огромных финансовых затрат.

Особенно заметен рост в топовом сегменте: комплект из двух планок общим объёмом 128 гигабайт (набор 2x64GB) теперь уверенно пересёк психологическую отметку в $2 870.

Цены на оперативную память DDR5 взлетели на 760% в Японии
Источник изображения: сгенерировано Muse

Эксперты связывают этот ценовой шок с совокупностью факторов. Во-первых, производители чипов DRAM массово переориентируют производственные линии на высокомаржинальную память HBM для ускорителей искусственного интеллекта, что физически сокращает выпуск потребительских модулей. Во-вторых, ослабление японской иены относительно доллара делает импорт электроники для локальных дистрибьюторов всё более затратным. Возник идеальный шторм, в котором спрос со стороны геймеров и специалистов по обработке данных превышает предложение.

Рост цен носит лавинообразный характер: дистрибьюторы, видя дефицит, закладывают в стоимость риски дальнейшего увеличения закупочных цен, а конечные потребители, опасаясь ещё большего подорожания, начинают скупать товар про запас. Аналитики опасаются, что в ближайшие кварталы ситуация на японском рынке может послужить индикатором для остального мира, если баланс мощностей между выпуском потребительской памяти и ИИ-ускорителей не будет восстановлен.

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