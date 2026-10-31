Видеокарты Radeon подорожали буквально на неделе и, как ожидается, подорожают снова уже к ноябре, согласно данным Board Channels

Согласно данным участников форума Board Channels, компания AMD намерена ещё раз поднять цены на свои видеокарты. Точнее, на комплекты из GPU и памяти, которые AMD, как и Nvidia, продаёт производителям видеокарт.

Сообщается, что AMD теперь будет пересматривать цены раз в квартал. При этом в текущем месяце корректировка уже была, и недавно цены на Radeon немного выросли, но ещё одна нас ждёт в ноябре.

Насколько сильно вырастут цены, неизвестно. В течение третьего квартала память GDDR6 подорожала примерно на 8-10%, и эту разницу AMD переложила на производителей видеокарт. Вполне возможно, примерно такое же подорожание стоит ожидать и в ноябре.

Напомним, согласно данным Hardware Unboxed, буквально за прошедший месяц видеокарты в среднем по миру подорожали на 11%, при этом карты AMD на этот раз выросли в цене сильнее карт Nvidia, но это отчасти по той причине, что до этого RTX 50 долгое время дорожали намного активнее.

Board Channels Forums представлен работниками компаний, выпускающих видеокарты, и работниками системных интеграторов и фирм, производящих готовые устройства по контракту. Ранее утечки участников форума о рынке видеокарт неоднократно подтверждались.