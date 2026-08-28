«Алиса AI» научилась превращать рукописные записи в структурированные заметки

«Алиса AI» получила возможность преобразовывать фотографии рукописных записей в оформленные заметки. Нейросеть распознаёт текст на снимке, определяет его смысл и самостоятельно распределяет информацию по разделам, заголовкам и спискам.

Ранее сервис мог извлекать написанное с фотографий, однако результат представлял собой преимущественно расшифровку исходного текста, которую приходилось редактировать вручную. Теперь после обработки пользователь получает готовую заметку, которую можно сохранить, изменить или отправить другим.

Новая возможность работает на базе модели Alice AI VLM. Она предназначена для обработки в том числе неразборчивого почерка и сокращений. Сценарии применения включают студенческие конспекты, записи с рабочих встреч, списки дел и рукописные медицинские назначения.

Распознавание доступно на сайте alice.yandex.ru, а также в приложениях «Алиса AI», «Яндекс с Алисой AI» и «Яндекс Браузере».