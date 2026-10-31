Компания утверждает, что дефект обнаружен лишь у небольшого числа устройств

Проблемный iPhone Duo не отзывают с рынка, но Apple разослала сервисным центрам инструкции по ремонту смартфонов с треснувшими экранами ⁠ 1

Apple направила розничным магазинам и авторизованным сервисным центрам специальные инструкции по обращениям владельцев iPhone Duo с повреждениями внутренних дисплеев.

Теперь после поступления жалобы специалисты должны провести диагностику по единому регламенту. Если неисправность подтвердится, устройство отремонтируют или заменят на новое в рамках стандартной процедуры послепродажного обслуживания.

В рекомендациях компания повторила свою прежнюю оценку масштабов проблемы: внутренние трещины появились лишь у очень небольшой доли выпущенных смартфонов. Apple подчёркивает, что речь не идёт о массовом дефекте. При этом пользователям, столкнувшимся с повреждением экрана, предлагается обращаться напрямую в службу поддержки Apple или AppleCare для оформления бесплатной замены устройства.

В публичном комментарии компания также отметила в целом положительную реакцию первых покупателей на iPhone Duo. По словам Apple, разработчики приложений оперативно адаптируют свои продукты к необычному формату смартфона, благодаря чему пользователи уже получают новые возможности.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Согласно предыдущим данным, сотрудник Foxconn рассказал, что Apple ранее ослабила некоторые стандарты контроля качества, чтобы обеспечить достаточные поставки iPhone Duo в условиях производственных ограничений.

Менее чем за неделю после выхода первого складного смартфона Apple iPhone Duo в сети появилось множество сообщений о неисправностях дисплеев. Южнокорейская компания FineMTEC, выпускающая металлические пластины для шарниров и внутренней опоры складных OLED-дисплеев, отвергла обвинения в причастности к повреждениям экранов некоторых складных смартфонов.