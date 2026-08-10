В Москве появилась беспилотная «Ласточка», которой больше не нужен машинист

В Москве на МЦК начались испытания «Ласточки» с системой автоматического управления четвертого уровня.

В отличие от поездов третьего уровня, которые уже перевозят пассажиров на МЦК с августа 2024 года под контролем машиниста в кабине, новая версия сможет работать без человека непосредственно в поезде.

Система самостоятельно управляет движением, торможением, а также открытием и закрытием дверей. Машинист-оператор будет находиться в диспетчерском центре и контролировать работу состава, подключаясь к нему при возникновении нештатных ситуаций.

На четвертом уровне отсутствует машинист. Он называется машинист-оператор и управляет из диспетчерского центра, выступая как контролер системы. Поезд с высшим уровнем автоматизации будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и так далее, а человек — контролировать его работу из центра и подключаться к системе в случае внештатных ситуаций. Замгендиректора Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов

Изображение Grok

Один оператор сможет одновременно контролировать до четырех поездов, а при необходимости дистанционно затормозить состав, открыть или закрыть двери, управлять кондиционированием и токоприемником.

Разработчики из НИИАС утверждают, что система полностью отечественная и рассчитана на работу на открытой железнодорожной инфраструктуре. Российское техническое зрение способно обнаруживать препятствия на путях и передавать команду на автоматическую остановку.

Российские системы технического зрения при возникновении препятствия на путях передают информацию об этом внутрипоездным системам, обеспечивающим автоматическую остановку. Зарубежные беспилотные системы этим навыком не обладают. Сергей Кудряшов

Испытания проходят на «Ласточке», однако разработчики заявляют, что оборудование можно будет устанавливать и на другие поезда, рассчитанные на эксплуатацию без машиниста.