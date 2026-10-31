На Землю обрушился поток плазмы из крупной корональной дыры

Солнечный ветер нагрелся, но магнитная буря оказалась слабее ожидаемой

Земля проходит через возмущённую область космического пространства, связанную с корональной дырой на Солнце. Температура солнечной плазмы в окрестностях планеты выросла примерно с 30 до 200 тысяч градусов.

Вхождение в поток ожидалось минувшей ночью, поэтому нынешние изменения параметров солнечного ветра связаны именно с этим событием. При этом скорость потока увеличилась пока незначительно, хотя обычно её рост считается одним из основных признаков воздействия корональных дыр.

На Землю обрушился поток плазмы из крупной корональной дыры
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Геометрия солнечной области позволяет предположить, что её влияние сохранится ещё в течение 2–3 суток. Однако реакция магнитного поля Земли пока оказалась слабее прогнозируемой. На ночь ожидалась магнитная буря уровня Kp = 5, но фактический индекс достиг лишь Kp = 4. После ночного повышения геомагнитные показатели начали снижаться. Индексы, характеризующие вероятность появления полярных сияний, также немного выросли.

Согласно текущему прогнозу, сегодня и завтра возможны умеренные геомагнитные возмущения. Ситуация может измениться по мере дальнейшего прохождения потока солнечной плазмы, поскольку скорость солнечного ветра ещё способна увеличиться.

Наука и космосИсточники:Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

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