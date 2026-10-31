На Землю обрушился поток плазмы из крупной корональной дыры

Земля проходит через возмущённую область космического пространства, связанную с корональной дырой на Солнце. Температура солнечной плазмы в окрестностях планеты выросла примерно с 30 до 200 тысяч градусов.

Вхождение в поток ожидалось минувшей ночью, поэтому нынешние изменения параметров солнечного ветра связаны именно с этим событием. При этом скорость потока увеличилась пока незначительно, хотя обычно её рост считается одним из основных признаков воздействия корональных дыр.

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Геометрия солнечной области позволяет предположить, что её влияние сохранится ещё в течение 2–3 суток. Однако реакция магнитного поля Земли пока оказалась слабее прогнозируемой. На ночь ожидалась магнитная буря уровня Kp = 5, но фактический индекс достиг лишь Kp = 4. После ночного повышения геомагнитные показатели начали снижаться. Индексы, характеризующие вероятность появления полярных сияний, также немного выросли.

Согласно текущему прогнозу, сегодня и завтра возможны умеренные геомагнитные возмущения. Ситуация может измениться по мере дальнейшего прохождения потока солнечной плазмы, поскольку скорость солнечного ветра ещё способна увеличиться.