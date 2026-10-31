120 дюймов за $440: представлен лазерный проектор Xgimi Elfin Flip Pro (New)

Xgimi представила в Японии обновлённый проектор Elfin Flip Pro (New) с разрешением Full HD и операционной системой Google TV. Главным новшеством по сравнению с моделью 2024 года стал новый трёхцветный (RGB) лазерный источник света Nichia и увеличенная до 1000 ISO люмен яркость — при этом проектор сохранил свою характерную конструкцию, позволяющую наклонять проектор на угол до 150 градусов.

Elfin Flip Pro (New) способен формировать изображение диагональю от 40 до 120 дюймов при расстоянии до экрана от 1,06 до 3,2 м. Устройство весит 1,33 кг, габариты составляют 254 × 245 × 75 мм. Производитель также заявляет динамическую контрастность 10 000:1 и охват 110% цветового пространства BT.2020.

Elfin Flip Pro (New) работает на Google TV и поддерживает приложения Netflix и YouTube. В комплект входит пульт с подсветкой кнопок. Звуковая система — с двумя динамиками мощностью по 3 Вт каждый и с поддержкой Dolby Audio. Для подключения внешних устройств предусмотрен HDMI, благодаря Google Cast можно транслировать контент со смартфона. Проектор также воспроизводит файлы с USB-накопителей.

В Японии рекомендованная цена Xgimi Elfin Flip Pro (New) составляет 99 800 иен (около $630), однако сейчас устройство продаётся со скидкой за 69 800 иен (примерно $440).