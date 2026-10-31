120 дюймов за $440: представлен лазерный проектор Xgimi Elfin Flip Pro (New)

Яркость 1000 ISO люмен и поворот на угол до 150 градусов

Xgimi представила в Японии обновлённый проектор Elfin Flip Pro (New) с разрешением Full HD и операционной системой Google TV. Главным новшеством по сравнению с моделью 2024 года стал новый трёхцветный (RGB) лазерный источник света Nichia и увеличенная до 1000 ISO люмен яркость — при этом проектор сохранил свою характерную конструкцию, позволяющую наклонять проектор на угол до 150 градусов.

120 дюймов за $440: представлен лазерный проектор Xgimi Elfin Flip Pro (New)
Источник изображения: Xgimi

Elfin Flip Pro (New) способен формировать изображение диагональю от 40 до 120 дюймов при расстоянии до экрана от 1,06 до 3,2 м. Устройство весит 1,33 кг, габариты составляют 254 × 245 × 75 мм. Производитель также заявляет динамическую контрастность 10 000:1 и охват 110% цветового пространства BT.2020.

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Источник изображения: Xgimi

Elfin Flip Pro (New) работает на Google TV и поддерживает приложения Netflix и YouTube. В комплект входит пульт с подсветкой кнопок. Звуковая система — с двумя динамиками мощностью по 3 Вт каждый и с поддержкой Dolby Audio. Для подключения внешних устройств предусмотрен HDMI, благодаря Google Cast можно транслировать контент со смартфона. Проектор также воспроизводит файлы с USB-накопителей.

В Японии рекомендованная цена Xgimi Elfin Flip Pro (New) составляет 99 800 иен (около $630), однако сейчас устройство продаётся со скидкой за 69 800 иен (примерно $440).

Телевизоры и проекторыXGimiИсточники:XgimiXgimiNotebookcheck

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