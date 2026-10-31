Захотел поиграть в игры PS5 на ПК, а получил вирус. На GitHub нашли вредоносные репозитории, имитирующие AnyPS5 и KytyPS5

Специалисты по безопасности из NordVPN обнаружили вредоносные репозитории GitHub, которые якобы являются проектами для запуска игр с PS5 на ПК. Они имитируют известные решения: AnyPS5 и KytyPS5.

Вредоносные репозитории предлагают пользователям загрузить ZIP-архивы, содержащие исполняемые файлы Windows. На ПК вредоносная программа добавляет правила исключения в Microsoft Defender, прежде чем расшифровать и выполнить свою полезную нагрузку. Исследователи считают, что финальный исполняемый файл представляет собой программу для кражи информации в виде паролей и конфиденциальных данных. Примерно через две минуты после запуска скрипт очистки удаляет файлы вредоносной программы, чтобы затруднить расследование заражения.

Чтобы не попасться на такой обман, нужно помнить, что AnyPS5 поддерживается пользователем boykopovar, а официальный репозиторий KytyPS5 принадлежит организации KytyPS5. Эта информация, само собой, есть в Сети.