Захотел поиграть в игры PS5 на ПК, а получил вирус. На GitHub нашли вредоносные репозитории, имитирующие AnyPS5 и KytyPS5

Лучше проверить, кто является автором проекта

Специалисты по безопасности из NordVPN обнаружили вредоносные репозитории GitHub, которые якобы являются проектами для запуска игр с PS5 на ПК. Они имитируют известные решения: AnyPS5 и KytyPS5.

Вредоносные репозитории предлагают пользователям загрузить ZIP-архивы, содержащие исполняемые файлы Windows. На ПК вредоносная программа добавляет правила исключения в Microsoft Defender, прежде чем расшифровать и выполнить свою полезную нагрузку. Исследователи считают, что финальный исполняемый файл представляет собой программу для кражи информации в виде паролей и конфиденциальных данных. Примерно через две минуты после запуска скрипт очистки удаляет файлы вредоносной программы, чтобы затруднить расследование заражения.

Захотел поиграть в игры PS5 на ПК, а получил вирус. На GitHub нашли вредоносные репозитории, имитирующие AnyPS5 и KytyPS5
Источник изображения: Videocardz

Чтобы не попасться на такой обман, нужно помнить, что AnyPS5 поддерживается пользователем boykopovar, а официальный репозиторий KytyPS5 принадлежит организации KytyPS5. Эта информация, само собой, есть в Сети.

Программное обеспечениеигрыPlayStationИсточники:Engadget

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