Мобильная связь с ИИ: оператор «Яндекс Сим» начинает работу
Оператор работает на инфраструктуре «Билайна»
Яндекс представил «Яндекс Сим» — виртуального мобильного оператора, в котором сервисы на основе искусственного интеллекта встроены непосредственно в работу связи.
С согласия абонента ИИ-помощник сможет расшифровывать телефонные разговоры и после звонка выделять из них важную информацию. Например, он способен сохранить новый контакт, создать напоминание или добавить встречу в календарь. Несколько разговоров можно объединять в общий контекст, чтобы позднее находить нужные сведения. Управлять помощником можно в любой момент, а данные хранятся в зашифрованном виде.
Отдельное внимание уделено защите от телефонного мошенничества. За первое полугодие 2026 года определитель номера Яндекса обработал 388 млн вызовов с незнакомых номеров, из которых 143 млн были отмечены как нежелательные или мошеннические. ИИ-помощник сможет выявлять подозрительные признаки непосредственно во время разговора и предупреждать пользователя о возможном риске.
Абонентам также предложат отдельный номер для банковских приложений, «Госуслуг» и других сервисов. Номерной фонд ранее не использовался в мобильных сетях.
В дальнейшем «Яндекс Сим» сможет анализировать расход минут и мобильного интернета и рекомендовать подходящий тариф. Пока оформить SIM-карту могут жители Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент доступны такие тарифы:
- «Умный сим» предлагает отдельный номер с ИИ-помощником, минимальный тариф с 25 ГБ, 200 мин, 100 SMS обойдется в 390 рублей в месяц, максимальный со 100 ГБ, 1000 мин, 200 SMS — в 1190 рублей в месяц. Абонент получит определитель номера и автоответчик с голосовым помощником, защиту звонков (сервис анализирует входящие вызовы с неизвестных номеров, предупреждает о возможном мошенничестве и прерывает соединение), расшифровку и суммаризацию звонков с помощью ИИ-технологий.
- «Секретный сим» — отдельный номер для авторизации в важных сервисах, например в банках, на портале «Госуслуги» и других сервисах, где особенно важна безопасность. Звонки и SMS на него принимаются только от доверенных контактов. На тарифе 5 ГБ, 20 мин, 20 SMS за 90 рублей в месяц.
- «Туристический сим» — отдельная eSIM с пакетом интернета в 160 странах (СНГ, Турция, Египет, Европа, Азия), пакет «Все страны сразу» — от 1 ГБ за 370 рублей до 15 ГБ за 2180 рублей, пакеты для отдельных стран начинаются от 250 рублей за 1 ГБ.
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