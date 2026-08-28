Мобильная связь с ИИ: оператор «Яндекс Сим» начинает работу

Яндекс представил «Яндекс Сим» — виртуального мобильного оператора, в котором сервисы на основе искусственного интеллекта встроены непосредственно в работу связи.

С согласия абонента ИИ-помощник сможет расшифровывать телефонные разговоры и после звонка выделять из них важную информацию. Например, он способен сохранить новый контакт, создать напоминание или добавить встречу в календарь. Несколько разговоров можно объединять в общий контекст, чтобы позднее находить нужные сведения. Управлять помощником можно в любой момент, а данные хранятся в зашифрованном виде.

Отдельное внимание уделено защите от телефонного мошенничества. За первое полугодие 2026 года определитель номера Яндекса обработал 388 млн вызовов с незнакомых номеров, из которых 143 млн были отмечены как нежелательные или мошеннические. ИИ-помощник сможет выявлять подозрительные признаки непосредственно во время разговора и предупреждать пользователя о возможном риске.

Абонентам также предложат отдельный номер для банковских приложений, «Госуслуг» и других сервисов. Номерной фонд ранее не использовался в мобильных сетях.

В дальнейшем «Яндекс Сим» сможет анализировать расход минут и мобильного интернета и рекомендовать подходящий тариф. Пока оформить SIM-карту могут жители Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент доступны такие тарифы: