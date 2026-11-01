Стартап из Румынии Runware построит завод для массового производства ИИ-дата-центров на конвейере

Компания Runware, разрабатывающая инфраструктуру для искусственного интеллекта, собирается наладить массовое производство модульных дата-центров по принципу автомобильного конвейера. Её комплексы Sonic Inference Pod собирают на заводе и доставляют заказчикам в готовом для установки виде. По словам сооснователя и генерального директора Флавиу Радулеску, к 2028 году компания рассчитывает выйти на производительность 30 МВт вычислительной мощности в сутки — почти 1 ГВт в месяц.

Сейчас у Runware два завода в Румынии: на одном модульные дата-центры производят уже несколько лет, второй начали строить в начале 2026 года. Его планируют завершить в ближайшие месяцы и запустить в начале 2027 года. Компания намерена постепенно наращивать выпуск, а затем выйти на рынки США и других регионов. По словам Радулеску, сборка одного комплекса, которая раньше занимала 3 недели, вскоре должна укладываться в 1 день. При этом заявленные 48 часов относятся к установке и настройке готового комплекса на площадке заказчика, а не к полному производственному циклу.

Заказчики смогут предоставить собственную площадку или поручить её поиск Runware. Они также смогут арендовать вычислительные мощности у компании либо установить собственные графические процессоры (GPU), оплачивая ежемесячно использование модулей и их обслуживание. Электроэнергия и интернет будут оплачиваться отдельно. Конструкция комплексов предусматривает настройку под требования заказчика и новые поколения GPU. Runware рассчитывает использовать время ожидания поставок ускорителей для адаптации инфраструктуры под конкретное оборудование.

Источник изображения: Runware

Компания утверждает, что с момента начала продаж внешним заказчикам около месяца назад получила подтверждённый интерес к Sonic Pod на сумму $1 млрд. По словам Радулеску, за этой цифрой стоят запросы на более чем 20 МВт вычислительной мощности, поставки которой сейчас готовятся. При этом интерес потенциальных клиентов не равнозначен заключённым контрактам или уже полученной выручке. Runware привлекла более $60 млн инвестиций и собирается провести раунд Series B, но завершение и запуск второго завода пока финансируются за счёт $50 млн, привлечённых в рамках раунда Series A в декабре 2025 года.

Для охлаждения модулей компания использует замкнутый жидкостный контур с радиаторами воздушного охлаждения. По словам Радулеску, такая схема позволяет обходиться без подключения к водопроводу. Runware также заявляет, что комплексы работают бесшумно при температуре до 86 °F (около 30 °C), а возобновляемую энергию компания использует там, где это возможно. Сейчас она взаимодействует с поставщиками электроэнергии по проектам площадок общей мощностью 397 МВт с потенциальным расширением до 1,2 ГВт. При этом часть компонентов поставляется из Германии, а для сетевого оборудования компания пока зависит от Nvidia.

Массовое производство ещё предстоит проверить на практике: для масштабирования потребуются рабочая сила, запасы комплектующих, логистика и значительное финансирование. В качестве примера рисков промышленного масштабирования TechCrunch приводит стартап Arrival, который не смог наладить экономически эффективный массовый выпуск электромобилей. Runware рассчитывает удерживать расходы под контролем за счёт собственной разработки систем и использования доступных стандартных компонентов. Компания также наняла руководителя завода с опытом работы в автомобильной промышленности. Если планы удастся реализовать, то модульные комплексы позволят заказчикам быстрее разворачивать крупные ИИ-дата-центры, не ожидая годами завершения строительства традиционных объектов.