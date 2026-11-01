Сетевой накопитель Xiaomi заметно подешевел спустя всего два месяца после выхода — цена в Китае опустилась до $310

Самый дорогой вариант на 16 ТБ подешевел до $625

Xiaomi снизила цены на свой первый сетевой накопитель: устройство поступило в продажу всего два месяца назад, 27 августа, но уже сейчас в Китае его можно купить с заметной скидкой.

Сетевой накопитель Xiaomi заметно подешевел спустя всего два месяца после выхода — цена в Китае опустилась до $310
Источник изображения: Xiaomi через ITHome

Версия на 4 ТБ подешевела с 2699 до 2190 юаней ($310), модель на 8 ТБ — с 3499 до 2834 юаней ($400), а вариант на 16 ТБ — с 5499 до 4461 юаня ($625). Скидки учитывают действующие государственные субсидии. Кроме того, JD.com предлагает дополнительный год гарантии и пятилетнюю услугу восстановления данных. Стандартная гарантия производителя составляет три года.

Xiaomi Smart Storage выполнен в корпусе из алюминия и оснащен двумя отсеками для накопителей. Устройство поддерживает жёсткие диски форматов 3,5 и 2,5 дюйма, максимальная ёмкость хранилища достигает 60 ТБ — по 30 ТБ на каждый отсек. Предусмотрены режимы динамического и двойного резервного копирования. Из разъёмов доступны USB-A 3.0, HDMI 1.4 и Ethernet RJ-45 (2,5 Гбит/с).

NAS получил 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Помимо функций NAS, устройство может работать в качестве центрального шлюза для умного дома Xiaomi.

Среди дополнительных возможностей — интеллектуальный фотоальбом с автоматической сортировкой снимков и поиском, а также хранение записей с четырёх камер видеонаблюдения. Максимальный срок хранения таких записей составляет 360 дней. Устройство поддерживает резервное копирование данных со смартфонов и из WeChat, однако соответствующая функция требует HyperOS 3.0 или более новой версии. Всего можно создать до 16 пользовательских аккаунтов.

Хранилище поддерживает семейный доступ и удалённое подключение с разных устройств. Бесплатная пропускная способность для удалённого доступа — 40 Мбит/с (более скоростной канал — за доплату). Для работы предусмотрено отдельное приложение, позволяющее обращаться к файлам со смартфонов, компьютеров и телевизоров. Владельцы смартфонов Xiaomi с HyperOS 3.0 и новее могут открывать хранилище непосредственно через встроенный файловый менеджер.

Кроме того, Smart Storage умеет автоматически систематизировать видео и загружать файлы удалённо. При добавлении фильмов и сериалов система распознаёт их по названиям файлов, подбирает обложки, названия и рейтинги, формируя библиотеку в виде постерной галереи. Встроенный видеоплеер поддерживает популярные форматы, воспроизведение видео в 4K HDR10, внешние субтитры, беспроводную трансляцию изображения и подключение телевизора через HDMI.

Сети и серверыXiaomiИсточники:ITHome

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