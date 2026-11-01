Больше никаких Micro RGB, OLED и Neo QLED в названии

Обычный, Plus и Ultra: Samsung переименует свои телевизоры по образу флагманов Galaxy S

Samsung планирует изменить систему наименований своих телевизоров уже в следующем году. Вместо обозначений отдельных технологий — Micro RGB, OLED и Neo QLED — компания намерена перейти на трёхуровневую классификацию Ultra, Plus и Basic.

По данным корейского ресурса Etnews, Samsung также рассматривает возможность отказа от самой бюджетной линейки Crystal UHD. Оставшиеся модели могут объединить под общим названием AI TV, разделив их на три категории: Basic, Plus и Ultra. Такой подход будет напоминать систему обозначений смартфонов Galaxy S.

Изменения могут быть связаны с пересмотром технологической стратегии компании. Согласно данным Etnews, Samsung планирует со следующего года прекратить массовое производство телевизоров на квантовых точках QD и упростить модельный ряд. В результате среди новых моделей высокого класса ожидаются телевизоры с Mini LED и Micro LED.

Таким образом, Samsung хочет сделать позиционирование телевизоров понятнее для покупателей: вместо необходимости разбираться в названиях технологий им предложат выбирать между тремя уровнями оснащения и стоимости.