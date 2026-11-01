Обычный, Plus и Ultra: Samsung переименует свои телевизоры по образу флагманов Galaxy S

Больше никаких Micro RGB, OLED и Neo QLED в названии

Samsung планирует изменить систему наименований своих телевизоров уже в следующем году. Вместо обозначений отдельных технологий — Micro RGB, OLED и Neo QLED — компания намерена перейти на трёхуровневую классификацию Ultra, Plus и Basic.

Обычный, Plus и Ultra: Samsung переименует свои телевизоры по образу флагманов Galaxy S
Источник изображения: ИИ Gemini

По данным корейского ресурса Etnews, Samsung также рассматривает возможность отказа от самой бюджетной линейки Crystal UHD. Оставшиеся модели могут объединить под общим названием AI TV, разделив их на три категории: Basic, Plus и Ultra. Такой подход будет напоминать систему обозначений смартфонов Galaxy S.

Изменения могут быть связаны с пересмотром технологической стратегии компании. Согласно данным Etnews, Samsung планирует со следующего года прекратить массовое производство телевизоров на квантовых точках QD и упростить модельный ряд. В результате среди новых моделей высокого класса ожидаются телевизоры с Mini LED и Micro LED.

Таким образом, Samsung хочет сделать позиционирование телевизоров понятнее для покупателей: вместо необходимости разбираться в названиях технологий им предложат выбирать между тремя уровнями оснащения и стоимости.

Телевизоры и проекторыSamsungИсточники:ITHome

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