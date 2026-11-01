50 тонн чистой воды, удаление 145 видов загрязнений и защита от бактерий: Xiaomi представила новый очиститель воды за 210 долларов

Xiaomi представила новый бытовой очиститель воды Mijia Water Purifier 3 1200G. Устройство уже поступило в продажу на платформе JD.com по цене 1499 юаней ($210).

Очиститель использует 13-ступенчатую систему фильтрации — он удерживает частицы размером до 0,0001 микрона. Согласно официальным данным, система позволяет удалять из водопроводной воды 145 видов загрязнителей — механические примеси, остаточный хлор, тяжёлые металлы, бактерии и вирусы.

В устройстве применяется технология физической фильтрации, а фильтрующие материалы не содержат ингибиторов образования накипи. Система также самостоятельно промывает картридж и удаляет застоявшуюся воду из труб, чтобы при каждом использовании подавалась свежая очищенная вода.

Xiaomi предусмотрела защиту от повторного бактериального загрязнения. Постфильтр и антибактериальный материал, встроенный в выходную трубку, препятствуют размножению микроорганизмов на участке подачи воды. Заявленная эффективность подавления кишечной палочки и золотистого стафилококка превышает 99%.

По информации производителя, Mijia Water Purifier 3 1200G прошёл сертификацию для использования в домах с детьми и младенцами. Компоненты очистителя воды не выделяют бисфенол А (BPA), общий ресурс — 50 тонн чистой воды.