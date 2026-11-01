Новые телевизоры Xiaomi с экранами 4К QLED и Google TV выходят на глобальный рынок

Xiaomi добавила на свой глобальный сайт девять новых моделей телевизоров серии TV A Pro e. Линейка включает устройства с диагоналями от 32 до 85 дюймов и работает под управлением Google TV. Компания пока не объявила цены и сроки начала продаж.

Все модели оснащены QLED-экранами и поддерживают Google Assistant, Google Cast и Apple AirPlay. В комплект входят пульты дистанционного управления с голосовым управлением и отдельными кнопками для быстрого доступа к Netflix, Prime Video и YouTube.

Большинство телевизоров получили панели с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. Процессоры — четырёхъядерные ARM Cortex-A55, графика — Mali-G52 2EE MC1. При этом модели с диагоналями 55, 65, 75 и 85 дюймов поддерживают режим Game Boost, позволяющий повысить частоту обновления до 120 Гц при подключении через HDMI. У версий с экранами 32, 43 и 50 дюймов такой возможности нет.

Есть различия и в акустике. Только старшая модель TV A Pro 85 e получила стереодинамики мощностью 15 Вт, остальные телевизоры оснащены 10-ваттными динамиками.

В линейке также представлены две версии с экранами Full HD — это модели с диагональю 43 и 50 дюймов. Эти устройства оснащены SoC с меньшей производительностью и имеют меньше разъёмов по сравнению с соответствующими версиями с разрешением 4K.

Полный список новинок выглядит так:

Xiaomi TV A Pro 32 e;

Xiaomi TV A Pro 43 e;

Xiaomi TV A Pro 43 FHD e;

Xiaomi TV A Pro 50 e;

Xiaomi TV A Pro 50 FHD e;

Xiaomi TV A Pro 55 e;

Xiaomi TV A Pro 65 e;

Xiaomi TV A Pro 75 e

Xiaomi TV A Pro 85 e.