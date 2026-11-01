Ноябрь порадует любителей астрономии: Марс, Юпитер и Луна выстроятся в линию, а Леониды достигнут пика в 20 метеоров в час

Астроном рассказал, когда смотреть на звёздный дождь и МКС

В ноябре земляне смогут наблюдать сразу несколько астрономических событий: сближение Юпитера и Марса, метеорный поток Леониды, парад планет и пролёты Международной космической станции. Об этом ТАСС рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Ноябрь порадует любителей астрономии: Марс, Юпитер и Луна выстроятся в линию, а Леониды достигнут пика в 20 метеоров в час
Источник изображения: ИИ Gemini

В течение первой половины месяца Марс будет постепенно сближаться с Юпитером на фоне звёздного неба. Обе планеты восходят ближе к полуночи в северо-восточной части горизонта. Юпитер легко узнать по яркому желтоватому свечению, а Марс выделяется красно-оранжевым оттенком. После 15 ноября планеты начнут визуально удаляться друг от друга. 2 и 3 ноября рядом с ними также будет находиться Луна, а неподалёку можно будет увидеть Регул — яркую звезду в созвездии Льва.

Главным событием месяца для любителей наблюдать за метеорами станет максимум потока Леониды, который ожидается 18 ноября. По прогнозу, можно будет увидеть до 20 метеоров в час. Радиант потока окажется рядом с Марсом и Юпитером. Лучше всего наблюдать за метеорами ближе к утру, когда Луна скроется за горизонтом, а радиант поднимется выше.

21 ноября наступит максимальная западная элонгация Меркурия. Планета достигнет наибольшего углового расстояния от Солнца в западном направлении, благодаря чему её будет удобнее наблюдать перед рассветом.

Ещё одно заметное сближение произойдёт 30 ноября: Марс, Юпитер и Луна окажутся почти на одной линии. Слева будет виден красноватый Марс, в центре — яркий желтоватый Юпитер, справа — Луна в фазе последней четверти. По словам астронома, восход этой группы небесных тел можно будет наблюдать уже вечером.

Кроме того, с 18 по 26 ноября ожидаются вечерние пролёты МКС. После захода Солнца станция будет появляться над западной частью горизонта, а затем постепенно входить в земную тень и становиться практически невидимой.

Наука и космоскосмосИсточники:ТАСС

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