Камеры iPhone 18 Pro и Pixel 11 Pro сравнили в подробном лабораторном тесте с графиками

Авторы PhoneBuff не так давно стали проводить сравнительные тестирования камер смартфонов, и новыми их подопытными стали iPhone 18 Pro и Pixel 11 Pro. Тесты этого канала выделяются на фоне многих других тем, что они проводятся в лаборатории по чёткому алгоритму с множеством подробных данных о процессе.

В новом тесте можно видеть, как два флагмана во многих режимах идут достаточно близко друг к другу, хотя у каждого есть сильные и слабые стороны. К примеру, отлично видно, настолько у iPhone более плавное приближение со сменой камер, и как это отображается на специальном графике.

В среднем по итогам многих подтестов какого-то явного победителя выявить не получится. Новинка Apple заметно сильнее в съёмке видео и нередко выигрывает по детализации, причём порой очень существенно. Также у камеры iPhone более плавный зум. При этом новый Pixel лучше при плохом освещении для съёмки движущихся объектов, у него немного лучше стабилизация и точность цветопередачи.