Белорусские хакеры взломали сайт Росстата

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подвергся хакерской атаке в ночь на 1 ноября. Как сообщает «Коммерсантъ», злоумышленники разместили на страницах федерального ведомства и его региональных управлений сообщения на белорусском языке, в том числе фразу: «Никому не избежать ответственности».

Помимо текстовых посланий, на взломанных страницах появились логотипы группировок «Киберпартизаны BY*, **» и Silent Crow***. К утру сайт Росстата восстановил работу. Ведомство пока не прокомментировало произошедшее.