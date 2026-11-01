Белорусские хакеры взломали сайт Росстата
На ресурсе разместили сообщение «Никому не избежать ответственности»
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подвергся хакерской атаке в ночь на 1 ноября. Как сообщает «Коммерсантъ», злоумышленники разместили на страницах федерального ведомства и его региональных управлений сообщения на белорусском языке, в том числе фразу: «Никому не избежать ответственности».
Помимо текстовых посланий, на взломанных страницах появились логотипы группировок «Киберпартизаны BY*, **» и Silent Crow***. К утру сайт Росстата восстановил работу. Ведомство пока не прокомментировало произошедшее.
* Деятельность организации «Киберпартизаны BY» признана экстремистской и запрещена в РФ
** Деятельность организации «Объединение - хакерская группировка «Киберпартизаны BY» (другие используемые наименования - «Кибер-Партизаны», Cyberpartizans)» признана экстремистской и запрещена в РФ
*** Деятельность организации «Silent Crow» признана экстремистской и запрещена в РФ