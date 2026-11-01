Тефлон с антипригарных сковородок может появиться в будущих ИИ-системах Nvidia

Nvidia рассматривает возможность использования тефлона при производстве печатных плат для будущих ИИ-систем. Речь идёт о политетрафторэтилене (PTFE) — материале, известном прежде всего благодаря антипригарным покрытиям посуды. Его низкие диэлектрические потери могут помочь решить одну из главных проблем современных ИИ-ускорителей — ухудшение качества сигнала при передаче данных на сверхвысоких скоростях.

Современные ИИ-чипы уже обеспечивают скорость передачи до 200 Гбит/с на линию, поэтому даже небольшие помехи способны повлиять на производительность системы. Пока технология оптики, интегрированной непосредственно в корпус чипа (CPO), не готова к широкому применению, одним из наиболее доступных решений остаётся совершенствование печатных плат.

Возможное использование PTFE обсуждалось после того, как Nvidia представила новую коммутационную плату NVLink на саммите OCP в начале октября. Позднее материал продемонстрировали на выставке TPCA Show. По данным отраслевых источников, компания может применить его в плате коммутатора для Rubin Ultra или в следующем поколении межплатных соединений. Это позволило бы передавать данные на высоких скоростях непосредственно через печатную плату, сокращая зависимость от сложных медных кабелей.

PTFE уже применяется в военных радарах, спутниковом оборудовании и автомобильных системах помощи водителю. Однако до сих пор его использование в основном ограничивалось конструкциями антенного типа. Главная проблема — крайне низкая адгезия: материал плохо сцепляется с другими веществами, поэтому создавать на его основе многослойные платы сложно. Кроме того, PTFE относительно мягкий и тонкий, что затрудняет обработку и повышает её стоимость. Эпоксидные и углеводородные смолы, используемые сегодня, лучше склеиваются при нагреве, легче сверлятся и подходят для нанесения металлических покрытий.

По оценкам отраслевых специалистов, выход годных изделий при работе с PTFE пока не превышает 5%. Материал остаётся на стадии образцов, а некоторые представители отрасли сомневаются в целесообразности его внедрения. Один из руководителей отраслевой ассоциации предположил, что интерес Nvidia может быть связан не только с характеристиками тефлона, но и с нехваткой высококачественных материалов для плат.

Тем не менее ряд партнёров Nvidia из Китая, Тайваня и США, по сообщениям источников, уже закупил значительную часть оборудования, необходимого для обработки PTFE. Один из аналитиков считает, что технологические ограничения удастся преодолеть в течение двух лет.