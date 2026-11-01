Демократы потребовали от Трампа сохранить переписку с Grok и другими ИИ-чат-ботами

Конгрессмены хотят выяснить, советовался ли президент с ИИ при принятии государственных решений. Они также запросили у Белого дома брифинг по этому вопросу

Два высокопоставленных демократа из Палаты представителей Конгресса США потребовали от Дональда Трампа сохранить все запросы к ИИ-чат-ботам и полученные ответы, связанные с исполнением президентских обязанностей. Конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили Трампу письмо с требованием сохранить переписку с Grok, ChatGPT и Claude, а также предоставить им брифинг по этому вопросу до 17:00 11 ноября.

Поводом стали сообщения о том, что Трамп обращался к Grok — ИИ-ассистенту компании Илона Маска — за советами по выполнению президентских обязанностей. В частности, по данным публикаций, президент спрашивал чат-бота о том, как венесуэльцы отреагируют на захват президента страны Николаса Мадуро. По утверждению Раскина и Гарсии, спустя несколько недель Трамп распорядился провести военную операцию в Венесуэле и захватить Мадуро без разрешения Конгресса.

Источник изображения: Francis Chung/POLITICO

Конгрессмены назвали эту ситуацию вызывающей серьёзную обеспокоенность. По их мнению, обращение к Grok при обсуждении военных действий в обход Конгресса затрагивает конституционные полномочия законодательной власти и создаёт риски для внешней политики США. Они также предупредили, что использование чат-ботов администрацией может подвергать национальную безопасность страны угрозам со стороны неизвестных третьих лиц, способных влиять на ответы ИИ.

Раскин представляет штат Мэриленд и является ведущим демократом в юридическом комитете Палаты представителей, а Гарсия от Калифорнии занимает аналогичную позицию в комитете по надзору. Если демократы получат большинство в Палате представителей на предстоящих выборах, оба конгрессмена, как ожидается, возглавят соответствующие комитеты. Это даст им больше возможностей проводить расследования и требовать документы от администрации.

Представитель Белого дома заявил, что администрация сохраняет все документы, которые обязана хранить по закону. Илон Маск на момент публикации не ответил на запрос о комментарии.