Apple встроит китайскую модель Qwen в Siri и другие функции Apple Intelligence

Apple объявила о запуске первых функций Apple Intelligence в Китае. Бета-версия с новыми возможностями станет доступна разработчикам 4 ноября, а для всех пользователей они откроются в декабре вместе с выходом iOS 27.3.

Запуск Apple Intelligence в Китае откладывался больше года. Изначально компания рассчитывала представить сервис в мае 2025 года, но сроки переносились несколько раз. Разрешения на использование Apple Intelligence и моделей Alibaba были получены 29 сентября. Для прохождения согласования Apple совместно с партнёром внедрила ряд ограничений, включая механизм проверки обновлений моделей китайскими властями.

Часть функций будет работать на базе Qwen — модели искусственного интеллекта Alibaba. Она появится в Siri, инструментах для работы с текстом и системе визуального распознавания. С её помощью голосовой помощник сможет отвечать на вопросы по фотографиям, PDF-файлам и презентациям, а пользователи — создавать тексты с нуля. Для доступа потребуется войти в аккаунт Qwen или авторизоваться через «Вход с Apple».

Остальные возможности будут использовать собственные модели Apple. В их числе — живой перевод в «Сообщениях», FaceTime и «Телефоне», а также перевод разговоров через AirPods. Появятся инструменты для переписывания и сокращения текстов, создания Genmoji, удаления лишних объектов на фотографиях и поиска снимков по описанию. Визуальный интеллект сможет распознавать предметы и места через камеру.

Также Apple добавит сводки писем, уведомлений, аудиозаписей и расшифровок звонков. Обновлённая Siri научится лучше понимать сбивчивую речь, учитывать контекст разговора и принимать текстовые запросы.

Функции будут доступны на iPhone 16 и более новых моделях, iPhone Duo, iPhone Air, а также iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Для их работы потребуется установить английский или упрощённый китайский язык системы и Siri.