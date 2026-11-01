Honda представила гибридный внедорожник Passport: 2,4-литровый V6, 1300 л.с. полный привод, 5-ступенчатая коробка и два запасных колеса

Honda Racing Corporation (HRC) представила гоночный внедорожник Passport Baja Spec, созданный для участия в чемпионате SCORE World Desert Championship 2027 года. Машина выступит в высшем классе Trophy Truck и станет первым гибридом в истории этой серии внедорожных гонок. Внешне она напоминает серийный Honda Passport, однако технически с ним не связана.

В основе Baja Spec лежит среднемоторная силовая установка: 2,4-литровый V6 с двумя турбокомпрессорами, разработанный на базе двигателя гоночного прототипа Acura ARX-06 для чемпионата IMSA. Ему помогает 800-вольтовая гибридная система с облегчённой батареей в карбоновом корпусе. Пятиступенчатая коробка передач расположена спереди, привод полный, мощность — около 1300 л. с.

Источник изображения: Honda Racing

Среди технических особенностей — электронное управление тормозами на обеих осях, адаптивный контроль тяги и система распределения мощности с использованием искусственного интеллекта. Кузов выполнен из углепластика и украшен ливреей Red Bull.

Источник изображения: Honda Racing

Аэродинамику улучшили за счёт боковых каналов за передними колёсами и специальных тоннелей вокруг кабины. Подвеска с увеличенным ходом оснащена амортизаторами Fox, внедорожник получил специальные шины Toyo. Сзади закреплена дополнительная пара запасных колёс. Для улучшения управляемости тяжёлые компоненты — батареи, охладители и резервуары с техническими жидкостями — разместили в задней части машины: так оптимизировали развесовку и снизили центр тяжести.

Источник изображения: Honda Racing

Публичный дебют Honda Passport Baja Spec состоится на выставке SEMA в Лас-Вегасе. Впервые в соревнованиях внедорожник выступит в июне 2027 года на гонке SCORE Baja 500. За рулём будет Брайс Мензис — двукратный победитель Baja 1000.