Пока непонятно, идет ли речь о флагмане, или о модели среднего уровня

В Китае готовят новый смартфон с мощной камерой — он получит два крупных 200-мегапиксельных сенсора

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что в Китае к выпуску готовится новый смартфон, и он получит мощную камеру. В главном модуле будет 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма, а в перископном модуле пропишется датчик того же разрешения оптического формата 1/1,4 дюйма. Обе камеры сейчас активно тестируются. Также устройству приписывают телеконвертор, он позволит значительно расширить диапазон оптического зума.

Huawei Mate 90 Pro Max Источник изображения: Huawei

О каком именно смартфоне идет речь, неизвестно, но, предположительно, речь о модели Huawei.

Ранее Digital Chat Station уже рассказывал о разработке Huawei двойного перископного телеобъектива. По его сведениям, система может включать 50-мегапиксельный сенсор RYYB небольшого размера и крупную 200-мегапиксельную матрицу RYYB оптического формата 1/1,3 дюйма. Такая конфигурация предполагает использование двух модулей с разными фокусными расстояниями.

Также сообщалось, что флагманская линейка Huawei для первой половины 2027 года может получить широкоформатные дисплеи. Согласно сведениям об инженерных образцах, стандартная модель сохранит экран диагональю 6,6 дюйма, а версии Pro и Pro Max получат более широкие экраны диагональю около 6,39 дюйма.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.