Представлен OnePlus Turbo 6Vs: 9000 мАч, 80 Вт и Snapdragon 7s Gen 4

OnePlus представила смартфон Turbo 6Vs — он появился в официальном интернет-магазине компании. Устройство построено на SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 и предложено в единственной конфигурации 12/256 ГБ, цена — 556 долларов.

Смартфон доступен в двух цветах, толщина корпуса составляет 8,5 мм. Аппарат получил экран AMOLED с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2772 × 1272 пикселя и частотой обновления 144 Гц. Заявленная пиковая яркость — 1800 нит.

Фронтальная камера — 16-мегапиксельная, основная представлена датчиками с разрешением 50 и 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 9000 мАч (33,48 Втч), максимальная мощность зарядки — 80 Вт. Смартфон оснащен чипом NFC.