AMD установила первые системы Helios в дата-центрах крупнейшего партнёра по ИИ

Компании расширяют многолетнее сотрудничество: ускорители Instinct уже используются для обучения моделей и рекомендательных систем, а новые серверные стойки проходят испытания. AMD также вложит $1 млрд в акции партнёра

AMD установила первые серверные системы Helios в дата-центрах своего крупного партнёра Meta* и начала их испытания. Платформа объединяет вычислительные компоненты, сетевое оборудование и другие элементы инфраструктуры в единую стойку. Компании не раскрыли количество установленных систем и сроки их возможного массового развёртывания. Это очередной этап многолетнего соглашения, в рамках которого партнёр планирует развернуть до 6 ГВт ускорителей AMD Instinct.

Процессоры EPYC уже используются в вычислительной инфраструктуре, на которой работает персональный ИИ-агент Muse. По данным AMD, партнёр развернул миллионы таких процессоров и стал одним из крупнейших заказчиков EPYC шестого поколения. Компании также совместно готовят будущие поколения чипов, включая процессор под кодовым названием Verano. Его характеристики и сроки выхода пока не раскрываются.

Ускорители Instinct уже выполняют производственные задачи, в том числе обучение моделей, ранжирование и формирование рекомендаций. Партнёр участвовал в ранней разработке архитектуры MI450 и должен получить специальную версию ускорителя, адаптированную под собственные нагрузки. AMD также упоминает будущие ускорители серии MI500 и новые стоечные системы, но пока не приводит их технических характеристик и графика выпуска.

AMD установила первые системы Helios в дата-центрах крупнейшего партнёра по ИИ
Источник изображения: сгенерировано Muse

Сотрудничество охватывает и сетевое оборудование AMD Pensando, а также программную платформу ROCm для вычислений на графических процессорах. Компании работают над её интеграцией с PyTorch и оптимизацией моделей рекомендаций на ускорителях MI350X. AMD также заявляет о поддержке Muse Spark Open на Instinct, а Muse Glimmer — на компьютерах с Ryzen AI и видеокартах Radeon с момента запуска соответствующих моделей. По данным компании, процессоры EPYC обеспечивают работу выделенной вычислительной инфраструктуры ИИ-агента Muse.

Помимо технологического сотрудничества, AMD намерена инвестировать $1 млрд в размещение акций партнёра. Компания не раскрыла оценку бизнеса, размер приобретаемой доли, условия сделки и предполагаемую дату её завершения. Эти инвестиции представляют собой отдельную часть соглашения и не определяют объём будущих поставок оборудования.

Глава AMD Лиза Су назвала расширение сотрудничества продолжением многолетней технической работы, а Марк Цукерберг отметил роль компании в наращивании вычислительных мощностей для ИИ-моделей. При этом заявленная цель развернуть инфраструктуру гигаваттного масштаба пока не означает, что системы такой мощности уже установлены или заказаны в конкретном объёме. AMD не сообщила ни масштаб дальнейшего развёртывания Helios, ни сроки поставок будущих процессоров и ускорителей.

* Деятельность организации «Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram» признана экстремистской и запрещена в РФ

Искусственный интеллектAMDИскусственный интеллектHeliosДата-центрыИсточники:igorslab

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Представлен OnePlus Turbo 6Vs: 9000 мАч, 80 Вт и Snapdragon 7s Gen 4Следующая публикация: 50 тонн чистой воды, удаление 145 видов загрязнений и защита от бактерий: Xiaomi представила новый очиститель воды за 210 долларов
Главное
Все новости
7 минут назадКамеры iPhone 18 Pro и Pixel 11 Pro сравнили в подробном лабораторном тесте с графиками
29 минут назадТюнер ABT превратил Audi RS5 в 720-сильный RS5-R: максимальная скорость 285 км/ч, всего выпустят 130 машин
34 минуты назад1 кг массы, размеры 110 х 118 мм, но можно играть в современные игры. Представлен мини-ПК Tuxedo Nano Pro Gen15
49 минут назад1Невероятно редкая находка. Пользователь купил ПК с рабочим прототипом видеокарты Intel Larrabee на архитектуре x86
55 минут назадApple встроит китайскую модель Qwen в Siri и другие функции Apple Intelligence
13:50Пассивный мини-ПК, способный работать в диапазоне от -20°C до 50°C. Biostar представила EdgeComp MS-U320
13:49Anthropic и OpenAI предложили разные способы остановки опасных ИИ
13:47Представлен Redmi M100 Pro: тонкий корпус, IP68, 5500 мАч, 45 Вт и Ultra-платформа от MediaTek — за $350
13:42Учёные восстановили родословную 1,28 млн клеток мышиного эмбриона с помощью «ДНК-печатной машинки»
13:39Только у этой современной видеокарты есть всего 4 ГБ памяти. Radeon RX 9050 4GB заново протестировали на более подходящем ПК
13:3750 тонн чистой воды, удаление 145 видов загрязнений и защита от бактерий: Xiaomi представила новый очиститель воды за 210 долларов
13:212Представлен OnePlus Turbo 6Vs: 9000 мАч, 80 Вт и Snapdragon 7s Gen 4
Тефлон с антипригарных сковородок может появиться в будущих ИИ-системах Nvidia13:056Тефлон с антипригарных сковородок может появиться в будущих ИИ-системах Nvidia Nvidia рассматривает тефлон для ускорения передачи данных между ИИ-чипами
12:542Российские учёные создали микролазер, который управляет закрученным светом
12:46В Китае готовят новый смартфон с мощной камерой — он получит два крупных 200-мегапиксельных сенсора
12:33Аппаратуру российских спутников научились проверять менее чем за час
11:333Обычный, Plus и Ultra: Samsung переименует свои телевизоры по образу флагманов Galaxy S
11:16Сетевой накопитель Xiaomi заметно подешевел спустя всего два месяца после выхода — цена в Китае опустилась до $310
10:5613Белорусские хакеры взломали сайт Росстата
10:39Ноябрь порадует любителей астрономии: Марс, Юпитер и Луна выстроятся в линию, а Леониды достигнут пика в 20 метеоров в час
Новые телевизоры Xiaomi с экранами 4К QLED и Google TV выходят на глобальный рынок10:281Новые телевизоры Xiaomi с экранами 4К QLED и Google TV выходят на глобальный рынок В линейке Xiaomi TV A Pro e сразу 9 моделей
10:09Neuralink подключила ИИ-агента Grok к нейроинтерфейсу для управления компьютером силой мысли
09:591Демократы потребовали от Трампа сохранить переписку с Grok и другими ИИ-чат-ботами
09:503ИИ научился оценивать риск смерти при раке по фотографии лица
09:352На МКС установили предпоследнюю солнечную панель нового поколения — мощность станции вырастет до 215 кВт
09:224Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил сходство межзвёздной кометы 3I/ATLAS с объектами за орбитой Нептуна
08:343Гуманоидного робота Max для Цукерберга помогли создать китайцы из Fourier
08:1937 долларов за оригинальную батарею: Xiaomi снизила цены на замену аккумуляторов для 102 моделей смартфонов
08:002Huawei доплачивает владельцам Mate 30–Mate 60, чтобы они перешли на Mate 90
07:55Компактная GaN-зарядка мощностью 100 Вт на каждом порту, с быстрой зарядкой iPhone 18, MacBook Pro и Vivo X300 Pro за 19 долларов. Представлена Colorful iGame Sigil
07:4212Samsung вышла на новый уровень издевательств над Apple: трещины на экране iPhone Duo высмеивают прямо на улицах
Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты 07:3322Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты Причина пока не уточняется