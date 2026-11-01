AMD установила первые системы Helios в дата-центрах крупнейшего партнёра по ИИ

Компании расширяют многолетнее сотрудничество: ускорители Instinct уже используются для обучения моделей и рекомендательных систем, а новые серверные стойки проходят испытания. AMD также вложит $1 млрд в акции партнёра

AMD установила первые серверные системы Helios в дата-центрах своего крупного партнёра Meta* и начала их испытания. Платформа объединяет вычислительные компоненты, сетевое оборудование и другие элементы инфраструктуры в единую стойку. Компании не раскрыли количество установленных систем и сроки их возможного массового развёртывания. Это очередной этап многолетнего соглашения, в рамках которого партнёр планирует развернуть до 6 ГВт ускорителей AMD Instinct.

Процессоры EPYC уже используются в вычислительной инфраструктуре, на которой работает персональный ИИ-агент Muse. По данным AMD, партнёр развернул миллионы таких процессоров и стал одним из крупнейших заказчиков EPYC шестого поколения. Компании также совместно готовят будущие поколения чипов, включая процессор под кодовым названием Verano. Его характеристики и сроки выхода пока не раскрываются.

Ускорители Instinct уже выполняют производственные задачи, в том числе обучение моделей, ранжирование и формирование рекомендаций. Партнёр участвовал в ранней разработке архитектуры MI450 и должен получить специальную версию ускорителя, адаптированную под собственные нагрузки. AMD также упоминает будущие ускорители серии MI500 и новые стоечные системы, но пока не приводит их технических характеристик и графика выпуска.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Сотрудничество охватывает и сетевое оборудование AMD Pensando, а также программную платформу ROCm для вычислений на графических процессорах. Компании работают над её интеграцией с PyTorch и оптимизацией моделей рекомендаций на ускорителях MI350X. AMD также заявляет о поддержке Muse Spark Open на Instinct, а Muse Glimmer — на компьютерах с Ryzen AI и видеокартах Radeon с момента запуска соответствующих моделей. По данным компании, процессоры EPYC обеспечивают работу выделенной вычислительной инфраструктуры ИИ-агента Muse.

Помимо технологического сотрудничества, AMD намерена инвестировать $1 млрд в размещение акций партнёра. Компания не раскрыла оценку бизнеса, размер приобретаемой доли, условия сделки и предполагаемую дату её завершения. Эти инвестиции представляют собой отдельную часть соглашения и не определяют объём будущих поставок оборудования.

Глава AMD Лиза Су назвала расширение сотрудничества продолжением многолетней технической работы, а Марк Цукерберг отметил роль компании в наращивании вычислительных мощностей для ИИ-моделей. При этом заявленная цель развернуть инфраструктуру гигаваттного масштаба пока не означает, что системы такой мощности уже установлены или заказаны в конкретном объёме. AMD не сообщила ни масштаб дальнейшего развёртывания Helios, ни сроки поставок будущих процессоров и ускорителей.