Представлен Redmi M100 Pro: тонкий корпус, IP68, 5500 мАч, 45 Вт и Ultra-платформа от MediaTek — за $350

Xiaomi внесла в каталог своего официального интернет-магазина смартфон Redmi M100 Pro. Устройство построено на SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra, имеет 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, цена — $350.

Смартфон предлагается в четырёх цветах: чёрном, белом, бирюзовом и фиолетовом. Толщина корпуса составляет всего 6,24 мм. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP68.

Redmi M100 Pro получил 6,67-дюймовый экран с разрешением 2712 × 1220 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит. Разрешение фронтальной камеры — 20 Мп, в блоке основной камеры три датчика — 50, 8 и 2 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч, мощность зарядки — 45 Вт.

Напомним, вчера в Китае стартовали продажи Redmi K100: он дороже на $100, но оснащен лучше — есть батарея на 10 000 мАч, 100-ваттная зарядка и Snapdragon 8 Elite.