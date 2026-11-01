Только у этой современной видеокарты есть всего 4 ГБ памяти. Radeon RX 9050 4GB заново протестировали на более подходящем ПК

Авторы Hardware Unboxed первыми в мире раздобыли видеокарту Radeon RX 9050 4GB для тестов ещё в сентябре. Теперь же они решили выпустить ещё одно видео, где тесты этой видеокарты проведены в более реальных условиях.

Изначально они тестировали карту на своей основной системе с Ryzen 7 9800X3D. Учитывая тесты в Full HD, влияние процессора на производительность явно высокое, а такой CPU вряд ли будет стоять в сборке вместе с Radeon RX 9050 4GB. Поэтому авторы провели новое тестирование, взяв тот самый ПК, в составе которого они и купили видеокарту. Напомним, это был ПК CyberPower за 750 долларов с Ryzen 5 5500 и всего 8 ГБ ОЗУ. Правда, первые же результаты показали, что с 8 ГБ играть в современные игры попросту невозможно, поэтому компьютер оснастили 16 ГБ памяти. Кроме того, нужно помнить, что данный процессор поддерживает лишь PCIe 3.0, что критично в случае с видеокартами с малым объёмом памяти. Также важным аспектом является замена типа памяти тестовой системы с DDR5 на DDR4.

Карту сравнили с Intel Arc B570 и с Radeon RX 9050 8GB, также сравнив результаты с прошлым тестом с мощным процессором.

В итоге ситуация ожидаемо стала ещё хуже. Если с мощным процессором Radeon RX 9050 8GB была быстрее младшей версии на 41%, то со слабым CPU разница выросла до 68%. Более того, средний показатель производительности по 17 играм у старшей версии с переходом на медленный процессор просел на 12%, а у старшей уже на 27%.

В итоге в среднем в выбранных играх в Full HD на низких либо средних настройках (в разных играх было по-разному) не вышло получить даже 60 к/с, а показатель 1% Low упал ещё сильнее: до 32 к/с.

К слову, Arc B570 тоже сильно пострадала от смены процессора: производительность упала на 23%, то есть разница между этой картой и младшей Radeon осталась примерно такой же, как была с более производительным CPU.

Авторы также попробовали протестировать несколько игр на максимальных настройках, но производительность падала в два-три раза.