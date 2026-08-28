Владельцы iPhone пока не смогут пользоваться цифровым рублем

Банки пока не могут разместить в App Store обновленные приложения с поддержкой цифрового рубля

Владельцы смартфонов на iOS не смогут открыть кошелек цифрового рубля через банковские приложения с 1 сентября. По данным «Ведомостей», кредитные организации пока не могут загрузить в App Store версии приложений с необходимой функциональностью. Причиной стали отсылки, прямо указывающие на взаимодействие с государственной финансовой системой России.

Цифровой рубль официально войдет в обращение 1 сентября и станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Открывать цифровые кошельки клиенты смогут через приложения банков. Соответствующую возможность должны предоставить 21 кредитная организация, признанная Банком России значимой на рынке платежных услуг. В их числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие крупнейшие банки страны.

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При этом Банк России ранее заявлял, что владельцы iPhone смогут пользоваться цифровыми рублями: «Смогут, если на их мобильном устройстве с такой операционной системой будет актуальная версия мобильного приложения банка, поддерживающая функциональность цифрового рубля».

Однако на практике ситуация пока складывается иначе. ВТБ, Россельхозбанк и банк «Россия» сообщили о доступности цифрового рубля в своих приложениях для Android, не заявив о поддержке iOS. В Россельхозбанке подтвердили запуск функции с 1 сентября именно в Android-приложении. ВТБ позволит открыть цифровой счет в «ВТБ Онлайн» версии 20.16 и выше для Android, а банк «Россия» — через ABR Direct для Android.