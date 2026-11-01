Orbital Radar: российский спутник «Рассвет-3 17» сгорел в атмосфере 29 октября, он провел на орбите чуть больше трех месяцев

Спутник российской низкоорбитальной группировки «Рассвет» под обозначением «Рассвет-3 17» вошел в атмосферу Земли 29 октября 2026 года. По данным реестра Orbital Radar, аппарат провел на орбите 102 дня.

Спутник массой около 370 кг разработки «Бюро 1440» запустили 19 июля. Точное место схода с орбиты не зафиксировано. Наклонение орбиты составляло 82,3°, поэтому возможная зона входа в атмосферу охватывала широты от 82,3° северной до 82,3° южной широты. 26 октября была зафиксирована минимальная высота спутника — 181 км.

Остальные спутники той же миссии, согласно реестру Orbital Radar, по-прежнему находятся на орбите.