Opera запустила локальный ИИ в браузере для Windows и Mac

Opera начала предварительное развёртывание поддержки WebAI в браузере Opera One. Эта технология позволяет веб-сайтам и расширениям обращаться к ИИ-моделям, работающим непосредственно в браузере. Среди возможных задач — генерация текста и классификация содержимого. Компания предлагает функцию в формате раннего предварительного доступа, который пользователь должен включить самостоятельно.

Предварительная версия поддерживает 64-разрядные компьютеры с Windows на процессорах Intel и AMD, а также Mac на чипах Apple Silicon. Windows на Arm пока не поддерживается. Opera не указывает обязательного наличия отдельного нейропроцессора (NPU): производительность зависит от аппаратных возможностей компьютера. Модели скачиваются только после включения функции, а разрешения позволяют ограничивать доступ к ним со стороны отдельных сайтов.

Среди поддерживаемых моделей Opera называет Gemma от Google и локальную базовую модель Apple для совместимых компьютеров Mac. Компания планирует добавлять другие модели, оптимизированные для разных устройств. WebAI позиционируется как предлагаемый веб-стандарт, поэтому его дальнейшее влияние будет зависеть от распространения технологии за пределами самого браузера Opera.

Источник изображения: Opera

Локальная обработка может снизить необходимость отправлять конфиденциальные данные внешним ИИ-провайдерам, однако сама по себе не гарантирует безопасность. Генеральный директор Pareekh Consulting Парик Джайн предупреждает, что вредоносные сайты могут пытаться воздействовать на локальные модели с помощью скрытых инструкций, а опасные расширения — получать доступ к чувствительной информации на экране. Кроме того, ИТ-службам компаний может быть сложнее контролировать работу ИИ на отдельных компьютерах, чем отслеживать сетевой трафик.

Для корпоративного применения организациям по-прежнему потребуются правила доступа сайтов и расширений к моделям, контроль использования данных и централизованное управление разрешениями. Старший вице-президент Kadence International Тулика Шил отмечает, что компаниям также придётся учитывать обновление моделей и интеграцию технологии с существующими системами.

Работа ИИ непосредственно на компьютере потенциально позволяет выполнять простые задачи — например, сокращать и переписывать тексты — без постоянного обращения к облачным сервисам и оплаты соответствующих запросов. Но экономия на облачных вычислениях не гарантирована: более сложные задачи могут потребовать мощного оборудования или облачных моделей, а интеграция и обслуживание локальных систем также стоят денег. По оценке Джайна, наиболее вероятен гибридный подход, при котором локальный ИИ берёт на себя простые операции, а облачные системы — более сложные.