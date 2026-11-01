Невероятно редкая находка. Пользователь купил ПК с рабочим прототипом видеокарты Intel Larrabee на архитектуре x86

Пользователь Reddit с псевдонимом pkellythompson случайно купил компьютер с невероятно редкой видеокартой внутри. Он даже не знал, что ему досталось, пока на Reddit знатоки не определили, что речь идёт о видеокарте Larrabee.

Larrabee известны, как ускорите Xeon Phi, но появились они из проекта, в рамках которого Intel хотела создать видеокарту на основе архитектуры x86. Серийных видеокарт так и не было выпущено, а о единственном рабочем экземпляре мы узнали в 2022 году. Похоже, теперь объявился второй.

Уже это делает находку невероятно ценной, но на самом деле она ещё важнее. Дело в том, что видеокарта, как уже говорилось, была куплена на аукционе в составе готового ПК. И кроме неё там была диагностическая плата самой Intel, так как речь, напомним, о прототипе, а не серийном продукте. Позже удалось определить, что ПК представляет собой систему разработки Intel Visual Adrenaline.

Но и это не всё. Мало того, что после небольших манипуляций автору удалось запустить ПК под управелнием Windows 7, так ещё обнаружилось, что комплекте с ПК были две флешки с оригинальным программным обеспечением Intel Larrabee. Судя по всему, до текущего момента такое ПО никогда не появлялось за пределами лабораторий Intel. Aайлы включают драйверы, документацию, инструменты разработки и инструкции по обновлению BIOS видеокарты. Благодаря этому удалось даже запустить на видеокарте Crysis, причём в конце концов выжать из карты 36 к/с в 720p на средних настройках.