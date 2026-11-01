В 2026 году Geely продала уже больше 2,5 млн авто

Geely продала в октябре 310 тыс. машин, продажи Zeekr выросли на 50%, продажи машин на экспорт выросли в 2,6 раза

Geely Automobile продала в октябре 310 183 автомобиля — на 1% больше, чем за тот же месяц прошлого года. За первые десять месяцев 2026 года компания реализовала 2 545 664 машины, увеличив продажи на 3%.

На бренд Geely пришлось 255 742 автомобиля, что на 4% больше прошлогоднего результата. Продажи линейки Galaxy составили 153 385 машин — рост на 20%. Бренд Zeekr прибавил 52%, до 32 483 автомобилей, а вот бренд Lynk & Co продал 21 958 машин — на 45% меньше, чем годом ранее.

Продажи полностью электрических автомобилей выросли на 43%, до 140 758 единиц. Реализация подключаемых гибридов, напротив, снизилась на 7% — до 74 238 машин.

Особенно быстро увеличился экспорт: за октябрь Geely отправила за рубеж 107 153 автомобиля, что на 158% больше, чем год назад. За десять месяцев экспорт достиг 904 823 машин — рост составил 168%.