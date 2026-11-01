1 кг массы, размеры 110 х 118 мм, но можно играть в современные игры. Представлен мини-ПК Tuxedo Nano Pro Gen15

Компания Tuxedo представила мини-ПК Nano Pro Gen15, который при габаритах 110 х 118 х 49 мм и массе 1 кг вполне способен справиться с современными играми, причём не на минимальных настройках.

Всё дело в том, что в основе новинки лежит процессор Core Ultra X7 358H с мощным iGPU Arc B390. Это самое производительное интегриррованное графическое ядро в классе. Мощнее только iGPU у монструозных APU Ryzen AI Max.

ПК поддерживает до 128 ГБ ОЗУ, согласно данным производителя, но при этом сама Intel для упомянутого процессора говорит о поддержке только 96 ГБ.

Внутри также есть место для двух SSD, причём один слот поддерживает PCIe 5.0. Из остального можно выделить порт USB4/Thunderbolt 4, порт USB-C 20Gbps, три порта USB-A 10Gbps, два порта RJ45 2.5GbE и Wi-Fi 7.

Стоит новинка от 1750 евро за версию с 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 500 ГБ.