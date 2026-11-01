Neuralink подключила ИИ-агента Grok к нейроинтерфейсу для управления компьютером силой мысли

Во время домашнего тестирования разработчики также связали нейроинтерфейс с iPhone и проверили передачу речи в телефонные звонки

Neuralink встроила ИИ-агента Grok в систему управления компьютером через нейроимплант. Человек с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), утративший возможность самостоятельно двигаться и говорить, может мысленно произнести команду «Эй, Neuralink», сформулировать задачу, после чего Grok берёт управление операционной системой и выполняет необходимые действия. Прототип проверили во время 72-часовой сессии, которую инженеры компании провели дома у участника исследования по восстановлению речи.

Разработчики также добавили автоматическое распознавание речевых намерений. Система определяет, когда пользователь пытается заговорить, и передаёт соответствующие сигналы без необходимости нажимать кнопку для начала и окончания записи. Это позволяет управлять коммуникацией без помощи рук. В сочетании с ИИ-агентом такая функция открывает возможность не только набирать текст, но и поручать компьютеру выполнение задач мысленными командами.

Neuralink подключила ИИ-агента Grok к нейроинтерфейсу для управления компьютером силой мысли
Источник изображения: Neuralink

Ещё одно направление работы — интеграция нейроинтерфейса с iPhone. Приложение Bloom передаёт синтезированную на основе сигналов мозга речь непосредственно в аудиоканал телефонного звонка. Благодаря этому человек может звонить близким, а также пользоваться другими функциями смартфона, в том числе заказывать еду. В начале разговора система может автоматически воспроизводить приветствие, объясняющее собеседнику, что звонок совершается с помощью вспомогательного устройства для коммуникации.

An Engineering Sprint For Speech Restoration | Neuralink

Во время тестирования инженеры добавили визуализацию сигналов, поступающих от импланта. Она показывает их интенсивность и распределение, помогая определить, какие мысленно представляемые действия вызывают наиболее выраженную активность мозга. Эти данные нужны для дальнейшего улучшения моделей, которые преобразуют нейронную активность в команды и речь.

Отдельно Neuralink сообщила о результатах работы речевого нейроинтерфейса: в первую неделю использования один из участников испытаний набирал с его помощью 75 английских слов в минуту при доле ошибок на уровне 5,8%. Это ранний результат одного участника, а не показатель, подтверждённый для всех пользователей системы.

Проведённая дома 72-часовая сессия позволила инженерам проверить новые функции в повседневной обстановке и определить направления дальнейшей разработки.

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