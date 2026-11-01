Пассивный мини-ПК, способный работать в диапазоне от -20°C до 50°C. Biostar представила EdgeComp MS-U320

На Core 5 320

Компания Biostar представила мини-ПК EdgeComp MS-U320, который выделяется пассивным охлаждением и способностью работать при температурах существенно ниже нуля. 

Новинка представляет собой промышленный компьютер на основе процессоров Intel Wildcat Lake. Если точнее, внутри шестиядерный Core 5 320. Благодаря его невысокому энергопотреблению и удалось реализовать пассивное охлаждение в небольшом корпусе. 

Пассивный мини-ПК, способный работать в диапазоне от -20°C до 50°C. Biostar представила EdgeComp MS-U320
Источник изображения: Videocardz

Производитель заявляет, что ПК способен работать в диапазонах температур от -20°C до 50°C. ПК предназначен для промышленной автоматизации, периферийных вычислений и сред, где традиционные системы охлаждения могут быть неприменимы. 

Кроме упомянутого процессора внутри может быть до 64 ГБ ОЗУ, а для SSD есть один слот M.2. Мини-ПК также оснащен двумя портами RJ45 2.5 GbE, четырьмя COM-портами, также есть два порта USB 3.2 Gen 2, четыре порта USB 2.0, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Всё это размещено в корпусе габаритами 167 х 135 х 60 мм. 

 

Настольные ПКBiostarИсточники:Biostar

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Anthropic и OpenAI предложили разные способы остановки опасных ИИСледующая публикация: Apple встроит китайскую модель Qwen в Siri и другие функции Apple Intelligence
Главное
Все новости
6 минут назадКамеры iPhone 18 Pro и Pixel 11 Pro сравнили в подробном лабораторном тесте с графиками
28 минут назадТюнер ABT превратил Audi RS5 в 720-сильный RS5-R: максимальная скорость 285 км/ч, всего выпустят 130 машин
33 минуты назад1 кг массы, размеры 110 х 118 мм, но можно играть в современные игры. Представлен мини-ПК Tuxedo Nano Pro Gen15
48 минут назад1Невероятно редкая находка. Пользователь купил ПК с рабочим прототипом видеокарты Intel Larrabee на архитектуре x86
54 минуты назадApple встроит китайскую модель Qwen в Siri и другие функции Apple Intelligence
13:49Anthropic и OpenAI предложили разные способы остановки опасных ИИ
13:47Представлен Redmi M100 Pro: тонкий корпус, IP68, 5500 мАч, 45 Вт и Ultra-платформа от MediaTek — за $350
13:42Учёные восстановили родословную 1,28 млн клеток мышиного эмбриона с помощью «ДНК-печатной машинки»
13:39Только у этой современной видеокарты есть всего 4 ГБ памяти. Radeon RX 9050 4GB заново протестировали на более подходящем ПК
13:3750 тонн чистой воды, удаление 145 видов загрязнений и защита от бактерий: Xiaomi представила новый очиститель воды за 210 долларов
13:25AMD установила первые системы Helios в дата-центрах крупнейшего партнёра по ИИ
13:212Представлен OnePlus Turbo 6Vs: 9000 мАч, 80 Вт и Snapdragon 7s Gen 4
Тефлон с антипригарных сковородок может появиться в будущих ИИ-системах Nvidia13:056Тефлон с антипригарных сковородок может появиться в будущих ИИ-системах Nvidia Nvidia рассматривает тефлон для ускорения передачи данных между ИИ-чипами
12:542Российские учёные создали микролазер, который управляет закрученным светом
12:46В Китае готовят новый смартфон с мощной камерой — он получит два крупных 200-мегапиксельных сенсора
12:33Аппаратуру российских спутников научились проверять менее чем за час
11:333Обычный, Plus и Ultra: Samsung переименует свои телевизоры по образу флагманов Galaxy S
11:16Сетевой накопитель Xiaomi заметно подешевел спустя всего два месяца после выхода — цена в Китае опустилась до $310
10:5613Белорусские хакеры взломали сайт Росстата
10:39Ноябрь порадует любителей астрономии: Марс, Юпитер и Луна выстроятся в линию, а Леониды достигнут пика в 20 метеоров в час
Новые телевизоры Xiaomi с экранами 4К QLED и Google TV выходят на глобальный рынок10:281Новые телевизоры Xiaomi с экранами 4К QLED и Google TV выходят на глобальный рынок В линейке Xiaomi TV A Pro e сразу 9 моделей
10:09Neuralink подключила ИИ-агента Grok к нейроинтерфейсу для управления компьютером силой мысли
09:591Демократы потребовали от Трампа сохранить переписку с Grok и другими ИИ-чат-ботами
09:503ИИ научился оценивать риск смерти при раке по фотографии лица
09:352На МКС установили предпоследнюю солнечную панель нового поколения — мощность станции вырастет до 215 кВт
09:224Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил сходство межзвёздной кометы 3I/ATLAS с объектами за орбитой Нептуна
08:343Гуманоидного робота Max для Цукерберга помогли создать китайцы из Fourier
08:1937 долларов за оригинальную батарею: Xiaomi снизила цены на замену аккумуляторов для 102 моделей смартфонов
08:002Huawei доплачивает владельцам Mate 30–Mate 60, чтобы они перешли на Mate 90
07:55Компактная GaN-зарядка мощностью 100 Вт на каждом порту, с быстрой зарядкой iPhone 18, MacBook Pro и Vivo X300 Pro за 19 долларов. Представлена Colorful iGame Sigil
07:4212Samsung вышла на новый уровень издевательств над Apple: трещины на экране iPhone Duo высмеивают прямо на улицах
Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты 07:3322Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты Причина пока не уточняется