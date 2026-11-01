Пассивный мини-ПК, способный работать в диапазоне от -20°C до 50°C. Biostar представила EdgeComp MS-U320

Компания Biostar представила мини-ПК EdgeComp MS-U320, который выделяется пассивным охлаждением и способностью работать при температурах существенно ниже нуля.

Новинка представляет собой промышленный компьютер на основе процессоров Intel Wildcat Lake. Если точнее, внутри шестиядерный Core 5 320. Благодаря его невысокому энергопотреблению и удалось реализовать пассивное охлаждение в небольшом корпусе.

Производитель заявляет, что ПК способен работать в диапазонах температур от -20°C до 50°C. ПК предназначен для промышленной автоматизации, периферийных вычислений и сред, где традиционные системы охлаждения могут быть неприменимы.

Кроме упомянутого процессора внутри может быть до 64 ГБ ОЗУ, а для SSD есть один слот M.2. Мини-ПК также оснащен двумя портами RJ45 2.5 GbE, четырьмя COM-портами, также есть два порта USB 3.2 Gen 2, четыре порта USB 2.0, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Всё это размещено в корпусе габаритами 167 х 135 х 60 мм.