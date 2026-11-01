Аппаратуру российских спутников научились проверять менее чем за час

Учёные Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали автоматизированную систему для проверки энергопреобразующей аппаратуры малых космических аппаратов. Она позволит проводить комплексные испытания серийного спутникового оборудования менее чем за час, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Разработка предназначена для проверки блоков энергопреобразующей аппаратуры на разных этапах производства спутников — от лабораторной отладки до приёмо-сдаточных испытаний перед передачей космического аппарата заказчику.

Как пояснил заместитель директора НИИ автоматики и электромеханики ТУСУРа по научной работе и инновациям Юрий Кремзуков, система электропитания относится к важнейшим подсистемам спутника. От её надёжности зависит стабильная работа остального бортового оборудования.

Новая автоматизированная система функционального контроля позволяет оператору самостоятельно задавать программу испытаний с помощью специализированного программного обеспечения. После запуска проверка выполняется автоматически в течение установленного времени. При этом система непрерывно записывает результаты и отслеживает возможные аварийные ситуации.

Продолжительность испытаний зависит от объёма поставленных задач, однако проверка оборудования может занимать менее часа. Это позволит ускорить контроль качества серийной аппаратуры и повысить эффективность испытаний малых космических аппаратов.