Аппаратуру российских спутников научились проверять менее чем за час

В ТУСУРе разработали специальную систему для проверки спутникового оборудования

Учёные Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали автоматизированную систему для проверки энергопреобразующей аппаратуры малых космических аппаратов. Она позволит проводить комплексные испытания серийного спутникового оборудования менее чем за час, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Аппаратуру российских спутников научились проверять менее чем за час
Источник изображения: ИИ Gemini

Разработка предназначена для проверки блоков энергопреобразующей аппаратуры на разных этапах производства спутников — от лабораторной отладки до приёмо-сдаточных испытаний перед передачей космического аппарата заказчику.

Как пояснил заместитель директора НИИ автоматики и электромеханики ТУСУРа по научной работе и инновациям Юрий Кремзуков, система электропитания относится к важнейшим подсистемам спутника. От её надёжности зависит стабильная работа остального бортового оборудования.

Новая автоматизированная система функционального контроля позволяет оператору самостоятельно задавать программу испытаний с помощью специализированного программного обеспечения. После запуска проверка выполняется автоматически в течение установленного времени. При этом система непрерывно записывает результаты и отслеживает возможные аварийные ситуации.

Продолжительность испытаний зависит от объёма поставленных задач, однако проверка оборудования может занимать менее часа. Это позволит ускорить контроль качества серийной аппаратуры и повысить эффективность испытаний малых космических аппаратов.

Наука и космоскосмосНаукаИсточники:ТАСС

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Обычный, Plus и Ultra: Samsung переименует свои телевизоры по образу флагманов Galaxy SСледующая публикация: В Китае готовят новый смартфон с мощной камерой — он получит два крупных 200-мегапиксельных сенсора
Главное
Все новости
10 минут назадРоссийские учёные создали микролазер, который управляет закрученным светом
18 минут назадВ Китае готовят новый смартфон с мощной камерой — он получит два крупных 200-мегапиксельных сенсора
11:33Обычный, Plus и Ultra: Samsung переименует свои телевизоры по образу флагманов Galaxy S
11:16Сетевой накопитель Xiaomi заметно подешевел спустя всего два месяца после выхода — цена в Китае опустилась до $310
10:569Белорусские хакеры взломали сайт Росстата
10:39Ноябрь порадует любителей астрономии: Марс, Юпитер и Луна выстроятся в линию, а Леониды достигнут пика в 20 метеоров в час
Новые телевизоры Xiaomi с экранами 4К QLED и Google TV выходят на глобальный рынок10:281Новые телевизоры Xiaomi с экранами 4К QLED и Google TV выходят на глобальный рынок В линейке Xiaomi TV A Pro e сразу 9 моделей
10:09Neuralink подключила ИИ-агента Grok к нейроинтерфейсу для управления компьютером силой мысли
09:591Демократы потребовали от Трампа сохранить переписку с Grok и другими ИИ-чат-ботами
09:502ИИ научился оценивать риск смерти при раке по фотографии лица
09:353На МКС установили предпоследнюю солнечную панель нового поколения — мощность станции вырастет до 215 кВт
09:22Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил сходство межзвёздной кометы 3I/ATLAS с объектами за орбитой Нептуна
08:343Гуманоидного робота Max для Цукерберга помогли создать китайцы из Fourier
08:1937 долларов за оригинальную батарею: Xiaomi снизила цены на замену аккумуляторов для 102 моделей смартфонов
08:002Huawei доплачивает владельцам Mate 30–Mate 60, чтобы они перешли на Mate 90
07:55Компактная GaN-зарядка мощностью 100 Вт на каждом порту, с быстрой зарядкой iPhone 18, MacBook Pro и Vivo X300 Pro за 19 долларов. Представлена Colorful iGame Sigil
07:4210Samsung вышла на новый уровень издевательств над Apple: трещины на экране iPhone Duo высмеивают прямо на улицах
Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты 07:3320Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты Причина пока не уточняется
Asus уходит с рынка смартфонов07:254Asus уходит с рынка смартфонов В магазинах Тайваня практически закончились запасы Zenfone и ROG Phone
07:181Tesla сделала главную функцию своих автомобилей «бесплатной»: целый год автопилота FSD полагается за 12 приглашений друзей
07:092K, 185 ГЦ, 10 100 мАч, 200 Мп, IP69K. Смартфон Honor Win 2 Delta Force доступен для предзаказа в Китае
Суперфлагман Motorola Signature 27 представят 5 ноября: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200 Мп, 7000 мАч, аудиосистема Bang & Olufsen и 7 лет обновлений01:462Суперфлагман Motorola Signature 27 представят 5 ноября: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200 Мп, 7000 мАч, аудиосистема Bang & Olufsen и 7 лет обновлений Смартфон протестировали в Geekbench перед премьерой
01:307Samsung готовит флагманский смартфон с чистым экраном без вырезов — он выйдет в 2027 году
01:1724Airbus загружена заказами на самолёты на 12 лет. Авиапроизводитель поставил 547 лайнеров за девять месяцев — и получил более 1100 чистых заказов
00:565Анонсирован первый последовательный гибрид белорусского производства
00:533Asus выпустила 64-гигабайтную версию компьютера Ascent GX10 для локальной работы с ИИ
00:369070 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 185 Гц. Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max пользуются спросом в Китае — продажи на пороге 1 млн
00:26Havn выпустила панорамные корпуса HS 360 и HS 360 VGPU: версия с вертикальной установкой видеокарты стоит $280
00:20Falcon 9 летает всё реже, но это самая востребованная ракета октября: за прошлый месяц в мире провели 21 космический запуск, 10 из них обеспечила Falcon 9
00:165Nvidia может выпустить GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти уже в декабре — сначала в Китае
00:072Xiaomi встроила батарею 9800 мАч и 5-мегапиксельную камеру прямо в дверной замок. Представлен Xiaomi Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition за $65
00:058Google купила ещё 56 гектаров в Финляндии, пока строительство её нового дата-центра остановлено из-за вырубки леса