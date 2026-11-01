Intel рассчитывает увеличить рынок серверных процессоров до $200 млрд за 5 лет

Глава компании Лип-Бу Тан связал рост спроса с распространением ИИ-агентов и заявил, что покупка разработчика квантового ПО Classiq позволит Intel создать полноценный бизнес в области квантовых вычислений

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан заявил, что объём мирового рынка серверных процессоров (CPU) может вырасти с нынешних $40 млрд до более чем $200 млрд в течение пяти лет. По оценке главы компании, главным драйвером станет распространение ИИ-агентов — систем, способных выполнять задачи с минимальным участием человека. Тан озвучил прогноз во время телефонной конференции по итогам третьего квартала.

По словам руководителя Intel, центральные процессоры могут оказаться особенно востребованы при выполнении задач, связанных с работой ИИ-агентов. Он объяснил это энергоэффективностью CPU: графические процессоры (GPU) хорошо подходят для вычислительно сложных задач, связанных с рассуждениями моделей, тогда как CPU эффективнее справляются с некоторыми операциями по исполнению команд. Тан утверждает, что отдельный запрос к модели на GPU может потреблять несколько ватт-часов энергии, тогда как запрос на CPU — лишь несколько джоулей.

Intel рассчитывает увеличить рынок серверных процессоров до $200 млрд за 5 лет
Источник изображения: Intel

Тан связывает потенциальный рост рынка с увеличением числа цифровых агентов и количества агентов, обслуживаемых одним процессором. По его прогнозу, это может существенно увеличить как спрос на серверные CPU, так и денежный объём рынка. Речь идёт об оценке потенциального рынка, а не о гарантированном росте выручки Intel на соответствующую сумму.

Отдельно глава Intel прокомментировал покупку компании Classiq, работающей над программным обеспечением для квантовых вычислений. Её платформа позволяет разрабатывать квантовые алгоритмы независимо от конкретной аппаратной архитектуры. Тан назвал её дополнением к собственным разработкам Intel в области квантового оборудования и программного обеспечения.

По словам руководителя, после приобретения Classiq Intel сможет предлагать вычислительную платформу, объединяющую центральные и графические процессоры, специализированные интегральные схемы (ASIC) и квантовые процессоры (QPU). Тан заявил, что сделка позволит компании стать полноценным участником рынка квантовых вычислений, получающим выручку от аппаратных и программных решений. При этом в представленном материале не указаны стоимость приобретения и сроки, в которые квантовое направление должно начать приносить доход.

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