Тюнер ABT превратил Audi RS5 в 720-сильный RS5-R: максимальная скорость 285 км/ч, всего выпустят 130 машин

Немецкое ателье ABT Sportsline представило доработанную версию Audi RS5 под названием RS5-R. Мощность подключаемого гибрида составила 720 л. с., всего выпустят 130 экземпляров. Автомобиль будет доступен в двух вариантах кузова — седан и универсал Avant. При этом в ABT считают именно универсал самой эффектной версией новинки.

В основе RS5-R лежит заводская силовая установка Audi: бензиновый 2,9-литровый V6 с двумя турбокомпрессорами и электромотором. В стандартной конфигурации система развивает 630 л. с. и 824 Н·м крутящего момента. Благодаря программной доработке Power S мощность одного только ДВС увеличили до 583 л. с., суммарная отдача системы достигла 720 л. с. Крутящий момент ДВС вырос с 600 до 680 Н·м, а общий крутящий момент с учётом электромотора достигает 905 Н·м.

ABT пока не раскрыла время разгона до 100 км/ч, но повышенная мощность явно сделала машину динамичнее. А вот максимальная скорость осталась на уровне заводского ограничения в 285 км/ч.

Внешне RS5-R отличается от обычной модели аэродинамическим обвесом. Он включает передний спойлер с дополнительными элементами, накладки на передние крылья, новые корпуса зеркал и боковые юбки. Универсал Avant дополнительно получил собственное заднее антикрыло с аэродинамическими элементами, которого нет у седана.

Стоимость пакета доработок начинается от 62 000 евро для седана и 65 000 евро для универсала. Покрытие Carbon Camouflage обойдётся ещё в 3000 евро. Установка компонентов, покраска и обязательная сертификация TÜV в Германии увеличивают расходы минимум на 7160 евро для седана и 7600 евро для Avant. В итоге стоимость готового RS5-R с учётом хорошо оснащённого автомобиля-донора превышает 180 000 евро.

Каждая машина получит индивидуальные элементы оформления салона: обозначения «1 of 130» на специальных шильдиках и дверных порогах, а также отделку микрофиброй центральной консоли и рамок сидений. Приём заказов уже открыт.

На этом ABT не планирует останавливаться. Во втором квартале 2027 года ателье собирается представить второй этап доработок, в который войдут титановая выхлопная система, разработанная совместно с Akrapovic, и новая настройка двигателя. Она должна увеличить суммарную мощность примерно до 800 л. с. Такая машина будет еще дороже.