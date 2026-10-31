Игры нашли своих геймеров: RuStore научился угадывать предпочтения пользователей

Система анализирует поведение, помогает искать по смыслу запросов и выявлять накрученные отзывы

Команда RuStore обновила систему персональных рекомендаций игр и приложений с использованием искусственного интеллекта. После внедрения новых алгоритмов количество установок игр в магазине увеличилось в два раза. Об этом сообщил технический директор RuStore Артем Анин на конференции Kazan Digital Week.

Игры нашли своих геймеров: RuStore научился угадывать предпочтения пользователей
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Рекомендательная система анализирует историю установок, просмотры страниц и другие действия пользователей. На основе этих данных магазин формирует индивидуальные подборки. В разделе «Во что поиграть» можно выбрать интересующий жанр и получить список подходящих игр.

Для поиска приложений также применяется векторная технология, которая позволяет находить нужный контент не только по ключевым словам, но и по смыслу запроса. Это помогает пользователям, которые не помнят точное название приложения. ИИ-подсказками в поиске пользуется каждый пятый посетитель магазина.

Кроме того, RuStore совершенствует механизмы выявления накрученных оценок и отзывов, в том числе с помощью алгоритмов обнаружения подозрительной активности и ботов. В карточках приложений появились нейросетевые краткие обзоры пользовательских отзывов.

Сейчас в RuStore представлено более 110 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран. Ежемесячная аудитория магазина в России превышает 73 млн человек. Он доступен для устройств на Android, HarmonyOS и ОС «Аврора».

Искусственный интеллектRuStoreигрыРоссияИИИсточники:RuStore

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