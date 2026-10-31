Российский МС-21 предложит пассажирам больше комфорта, чем Boeing 737 и Airbus A320, и уникальную систему климат-контроля ⁠ 7

Российский МС-21 получил ряд конструктивных особенностей, которые, по заявлениям Объединённой авиастроительной корпорации, должны обеспечить пассажирам более высокий уровень комфорта по сравнению с Boeing 737 и Airbus A320.

В первую очередь речь идёт об увеличенной ширине фюзеляжа: благодаря ей удалось расширить салон, сделать вместительнее багажные полки и увеличить иллюминаторы. Дополнительное пространство предусмотрено и в проходе между креслами.

Ширина прохода позволяет пассажиру и бортпроводнику свободно разминуться даже с сервисной тележкой. В ОАК отмечают, что такая компоновка не только упрощает перемещение по салону, но и может ускорить посадку и высадку людей, а также подготовку самолёта к следующему рейсу.

Ещё одной особенностью МС-21 стало более высокое давление в салоне во время полёта: оно соответствует высоте около 1800 м над уровнем моря против 2200–2300 м у упомянутых зарубежных моделей.

То есть пассажир нашего лайнера испытывает меньший дискомфорт – уши закладывает не так сильно, а организм переносит набор высоты и снижение гораздо легче. Добиться этого удалось за счет повышения общей прочности корпуса. Ростех

За поддержание микроклимата отвечает система кондиционирования, разработанная совместно с предприятием «Теплообменник». Она регулирует температуру и влажность воздуха, призванные снизить ощущение духоты и сухости во время перелёта. По данным ОАК, более низкая эквивалентная высота в салоне также должна уменьшать неприятные ощущения при изменении высоты полёта.