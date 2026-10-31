Huawei расширила список устройств, которые получат HarmonyOS 7

Huawei опубликовала обновлённый график перехода на HarmonyOS 7, раскрыв перечень устройств, включённых в программу обновления.

Новая версия операционной системы дебютировала в сентябре 2026 года вместе со складным Mate XT 2, после чего компания начала публичное бета-тестирование на уже выпущенных флагманах. Основное внимание в HarmonyOS 7 уделено пространственному оформлению интерфейса и возможностям искусственного интеллекта. Среди нововведений — трёхмерные обои, пространственные часы для домашнего экрана и экрана блокировки, а также ускоренная загрузка приложений благодаря оптимизации фоновой обработки данных.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В список вошли семейства Mate 80, Mate 70 и Mate 60, а также складные Mate X7, X6, X5, Mate XTs и XT Ultimate Design. Обновление также предусмотрено для серий Pura 90, Pura 80 и Pura 70, моделей Pura X Max и Pura X, а также раскладушек Pocket 2, Nova Flip и Nova Flip S. Кроме того, Huawei планирует обновить смартфоны Nova 16, 15, 14, 13 и 12, устройства Enjoy 90 и Enjoy 70X.

Уведомления о подготовке HarmonyOS 7 получили и владельцы других продуктов Huawei, включая планшеты, ноутбуки, наушники и умные часы. В следующем месяце компания намерена распространить обновление также на ряд устройств экосистемы умного дома: электронные дверные замки, маршрутизаторы, бытовую электронику и телевизоры.