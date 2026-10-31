Представлена умная отвёртка Arrowmax: она сама определяет нужную биту с помощью камеры и ИИ ⁠ 3

Компания Arrowmax представила электроотвёртку Arrowspace S1, которая использует камеру и искусственный интеллект для распознавания типов и размеров крепёжных винтов.

Система анализирует форму шлица и подсказывает, какую биту следует установить. Это не только упрощает работу, но и снижает риск повредить крепёж: неподходящая насадка может сорвать грани винта и заметно усложнить ремонт.

Источник изображения: theverge // Arrowmax

Камера с LED-подсветкой расположена в нижней части инструмента и снимает головку винта. Рядом установлен специальный контактный щуп, который упирается в поверхность и помогает удерживать оптимальное расстояние для фокусировки. Полученное изображение передаётся модели ИИ, определяющей подходящую насадку. Дополнительно Arrowmax предлагает фирменный кейс S1 Smart Bit Case: он не только хранит набор бит, но и показывает, где находится нужная насадка.

Arrowspace S1 продвигается через Kickstarter. Предварительный заказ самой отвёртки обойдётся примерно в 79 долларов, а комплект с интеллектуальным кейсом — в 129 долларов. В дальнейшем розничные цены будут выше. Первые поставки ожидаются не ранее апреля 2027 года.