Новый премиум-флагман Samsung и единственный смартфон компании не из линейки Galaxy — Samsung W27⁠ показали вживую

Инсайдер UniverseIce опубликовал видео Samsung W27, в котором хорошо заметно, как меняется восприятие цвета корпуса при обычном комнатном освещении. Насыщенный синий оттенок выглядит значительно темнее и при определённом освещении практически превращается в чёрный.

Samsung W27 представляет собой премиальную складную модель для Китая, созданную на базе Galaxy Z Fold8 Ultra. В числе заявленных особенностей устройства — однокристальная платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5 и поддержка спутниковой связи.

Линейка W традиционно отличается от массовых смартфонов Galaxy не только оформлением, но и позиционированием: её устройства ориентированы на покупателей, которым важны эксклюзивный дизайн и люксовые материалы.

Серия W занимает особое место в ассортименте Samsung и остаётся единственной самостоятельной линейкой смартфонов компании за пределами семейства Galaxy. Она выпускается с прицелом на китайский рынок, где производитель предлагает особые версии своих складных устройств с более дорогим оформлением.