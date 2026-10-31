Первый в истории запуск Starship из Флориды пройдёт по уникальному сценарию ⁠ 1

Вице-президент SpaceX по запускам Кико Донтчев рассказал о подготовке 16-го испытательного полёта Starship, который должен состояться со стартовой площадки LC-39A во Флориде.

Согласно предварительному плану, ускоритель Super Heavy B23 после отделения вернётся к стартовому комплексу, где его попытаются поймать механические манипуляторы башни обслуживания Mechazilla. Инфраструктура для эксплуатации Starship на площадке, по словам Донтчева, практически готова.

Корабль Ship 43, как ожидается, выведет полезную нагрузку на орбиту и проведёт там около 8–9 часов, совершив примерно 6 витков вокруг Земли. Однако завершить полёт он должен не во Флориде: посадку на башню планируют выполнить на космодроме Starbase в Техасе. Таким образом, первый старт Starship с LC-39A предполагает возвращение двух ступеней в разные штаты. Запуск рассчитывают провести до конца 2026 года, а для этого ракету предстоит доставить из Техаса во Флориду на барже.

Подготовка к дебютному полёту Starship повлияет и на график других запусков компании. SpaceX решила примерно на 6 недель приостановить старты Falcon 9 с площадок во Флориде, сосредоточив ресурсы на новом проекте. Последним таким запуском на данный момент стала миссия Bandwagon-5, состоявшаяся 20 октября.