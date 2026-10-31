«Мы в этом кое-что понимаем». Samsung троллит Apple и высмеивает трещины на экране iPhone Duo ⁠ 2

В соцсетях появилась реклама Samsung Galaxy Z Fold8 с провокационной надписью «Folding. We know a thing or eight» — «Складные устройства. Мы в этом кое-что понимаем».

Пост сопровождается изображениями с акцентом на поломанные экраны iPhone Duo. Таким образом Samsung намекает на сообщения о поломках внутренних экранов iPhone Duo — первого складного смартфона Apple, представленного в октябре 2026 года.

Кампания использует получившую распространение в сети тему, связанную с повреждениями дисплеев устройства Apple. Samsung противопоставляет этому свой опыт разработки складных моделей: компания выпускает такие смартфоны уже семь лет. Рекламный посыл строится на том, что конструкция Galaxy Fold прошла несколько поколений до появления складного iPhone, а производитель успел накопить опыт работы с гибкими экранами.

Ранее Apple направила розничным магазинам и авторизованным сервисным центрам специальные инструкции по обращениям владельцев iPhone Duo с повреждениями внутренних дисплеев.

Согласно предыдущим данным, сотрудник Foxconn рассказал, что Apple ранее ослабила некоторые стандарты контроля качества, чтобы обеспечить достаточные поставки iPhone Duo в условиях производственных ограничений.

Источник изображения: tarunvats33 // Samsung Canada

Менее чем за неделю после выхода первого складного смартфона Apple iPhone Duo в сети появилось множество сообщений о неисправностях дисплеев. Южнокорейская компания FineMTEC, выпускающая металлические пластины для шарниров и внутренней опоры складных OLED-дисплеев, отвергла обвинения в причастности к повреждениям экранов некоторых складных смартфонов.