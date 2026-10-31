Роботизированные лаборатории Opentrons привлекли $40 миллионов на экспансию ИИ-помощников

Компания Opentrons, производящая роботов для автоматизации лабораторных процессов, закрыла инвестиционный раунд на $40 миллионов. Средства пойдут на масштабирование выпуска платформы Flex, оснащённой модулями машинного обучения, которые позволяют роботизированным рукам не только смешивать реагенты по заданной программе, но и самостоятельно интерпретировать результаты.

В компании заявляют, что их целью является превращение лабораторного ИИ из простого исполнителя в полноценного ассистента учёного.

Источник изображения: Opentrons

Принципиальное отличие нового поколения устройств Opentrons заключается в том, что робот учится анализировать визуальные данные в процессе эксперимента. Так, манипулятор может заметить изменение цвета раствора или помутнение образца и без участия человека скорректировать дальнейший протокол действий или дозировку веществ. Это позволяет запускать сотни параллельных итераций научных опытов без постоянного присутствия лаборанта, ускоряя исследования в области геномики, протеомики и синтеза новых материалов в разы.

Привлечённое финансирование планируется направить на расширение присутствия на международных рынках и создание облачной библиотеки протоколов, где учёные смогут обмениваться готовыми сценариями для роботов. Opentrons также анонсировала углубление интеграции с большими языковыми моделями для голосового и текстового управления лабораторными установками, что должно снизить порог вхождения для исследователей, не являющихся программистами.