Процессоры Intel Nova Lake могут быть быстрее текущего поколения в играх на 16-33%, но ценой повышенного энергопотребления

Процессоры Intel Nova Lake могут оказаться очень производительными не только в целом, но и в играх. Напомним, текущее поколение Core Ultra 200 в играх в среднем заметно уступает не только Ryzen 9000, но и даже Core 14-го поколения.

Согласно данным Videocardz, топовый одночиплетный Nova Lake с 28 ядрами может обеспечить до 16% более высокую игровую производительность, чем Core Ultra 9 285K. Правда, потребляя при этом немного больше энергии (уровень PL1 установлен на отметке в 285 Вт против 250 Вт у текущего флагмана). При повышении показателя до 296 Вт разница может вырасти до 33%.

Эти данные взяты из внутренних документов Intel, датируемых августом текущего года.

Достаточно неплохой прирост может быть обусловлен как архитектурными изменениями, так и более быстрой памятью, так как Nova Lake будут поддерживать DDR5-8000. Источник не упоминает наличие кеша bLLC, так что, видимо, речь о производительности обычной модели без этого кеша.

Напомним, Nova Lake ожидаются в следующем году, при этом первыми на рынок выйдут одночиплетные процессоры с количеством ядер до 28. Двухчиплетных монстров с количеством ядер до 52 придётся ждать минимум до середины 2027 года.