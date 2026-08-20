Первый Starship в истории, который будут ловить при возвращении. Ship 41 включил двигатель

SpaceX сделала важный шаг на пути к следующему испытательному полёту Starship. По данным NASASpaceflight, корабль Ship 41 провёл на испытательном полигоне Massey свой первый статический огневой тест с одним двигателем Raptor после их установки.

Испытание стало очередным этапом подготовки к Flight 14, в рамках которого Ship 41 должен отправиться в космос вместе с ускорителем Booster 21. SpaceX рассчитывает провести первую для этой версии корабля полноценную орбитальную траекторию.

В ходе Flight 14 также должен состояться запуск спутников Starlink V3. Кроме того, SpaceX впервые планирует поймать возвращающийся Starship башней.

Ship 41 ранее успешно прошёл криогенные испытания в июне и июле. Теперь инженерам предстоит провести последующие огневые тесты с несколькими двигателями. Если они завершатся успешно, SpaceX потенциально сможет выйти на запуск уже в начале сентября 2026 года.

Вчера появились свежие снимки прототипа Starship Ship 40, который успешно отбуксировали к берегам острова Рождества, о чем мы уже сообщали ранее.