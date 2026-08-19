Будто кадры из фантастического фильма: новые фото Starship у острова Рождества

Корабль доставили по воде после 24 дней в океане

Появились свежие снимки прототипа Starship Ship 40, который успешно отбуксировали к берегам острова Рождества, о чем мы уже сообщали ранее.

Это произошло примерно через 24 дня после мягкого приводнения 24 июля 2026 года по итогам 13-го испытательного полёта из Техаса — впервые корабль остался цел и на плаву, а не взорвался.

Команда SpaceX преодолела штормы и высокие волны, используя два судна. Буксировка шла медленно. На новых фото видны двигательный отсек с соплами, частично повреждённый теплозащитный покрытие с характерным «сотовым» узором и корпус, высоко поднимающийся над водой.

SpaceX уже подтвердила, что команда успешно направила Starship к месту у побережья острова Рождества. Инженеры едут для дополнительного анализа в спокойных водах перед попыткой вернуть его на Starbase.