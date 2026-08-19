Будто кадры из фантастического фильма: новые фото Starship у острова Рождества
Корабль доставили по воде после 24 дней в океане
Появились свежие снимки прототипа Starship Ship 40, который успешно отбуксировали к берегам острова Рождества, о чем мы уже сообщали ранее.
Это произошло примерно через 24 дня после мягкого приводнения 24 июля 2026 года по итогам 13-го испытательного полёта из Техаса — впервые корабль остался цел и на плаву, а не взорвался.
Команда SpaceX преодолела штормы и высокие волны, используя два судна. Буксировка шла медленно. На новых фото видны двигательный отсек с соплами, частично повреждённый теплозащитный покрытие с характерным «сотовым» узором и корпус, высоко поднимающийся над водой.
SpaceX уже подтвердила, что команда успешно направила Starship к месту у побережья острова Рождества. Инженеры едут для дополнительного анализа в спокойных водах перед попыткой вернуть его на Starbase.
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