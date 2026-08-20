Робот-гуманоид Unitree стал «автоэкспертом» в необычной рекламе Li Auto L9

Li Auto и Unitree Technology показали необычную рекламную коллаборацию, в которой человекоподобный робот выступает в роли автомобильного обозревателя.

Однако полноценного тест-драйва или независимой оценки автомобиля робот не проводит — он лишь демонстрирует основные особенности Li Auto L9.

В ролике робот знакомит зрителей с ключевыми функциями автомобиля: креслами с «нулевой гравитацией», которые автоматически адаптируются под пассажира, активной подвеской, системой 5D-кинотеатра, вместительным багажником и функцией интеллектуального вызова автомобиля.

Таким образом, Li Auto использовала робота Unitree в качестве необычного рекламного персонажа, чтобы показать возможности L9 в нестандартном формате. Коллаборация одновременно демонстрирует и применение человекоподобных роботов в рекламном контенте.

Похоже, роботы постепенно начинают примерять на себя всё больше человеческих ролей — теперь уже и в автомобильной рекламе.