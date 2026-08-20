Робот-гуманоид Unitree стал «автоэкспертом» в необычной рекламе Li Auto L9

Он продемонстрировал основные особенности кроссовера

Искусственный интеллект

Li Auto и Unitree Technology показали необычную рекламную коллаборацию, в которой человекоподобный робот выступает в роли автомобильного обозревателя.

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Источник изображения: Unitree Technology/weibo

Однако полноценного тест-драйва или независимой оценки автомобиля робот не проводит — он лишь демонстрирует основные особенности Li Auto L9.

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Источник изображения: Unitree Technology/weibo

В ролике робот знакомит зрителей с ключевыми функциями автомобиля: креслами с «нулевой гравитацией», которые автоматически адаптируются под пассажира, активной подвеской, системой 5D-кинотеатра, вместительным багажником и функцией интеллектуального вызова автомобиля.

Фото 1
Источник изображения: Unitree Technology/weibo
Фото 1
Источник изображения: Unitree Technology/weibo

Таким образом, Li Auto использовала робота Unitree в качестве необычного рекламного персонажа, чтобы показать возможности L9 в нестандартном формате. Коллаборация одновременно демонстрирует и применение человекоподобных роботов в рекламном контенте.

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Источник изображения: Unitree Technology/weibo

Похоже, роботы постепенно начинают примерять на себя всё больше человеческих ролей — теперь уже и в автомобильной рекламе.

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