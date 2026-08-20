Высокоскоростной спутниковый интернет с минимальной задержкой Starlink впервые запустили на самолете Lufthansa

К 2029 году новой связью планируют оснастить около 850 самолетов группы

19 августа 2026 года Airbus A320neo авиакомпании Lufthansa с регистрационным номером D-AINM впервые выполнил рейс с новым сервисом Lufthansa Group Wi-Fi на базе Starlink. Самолет отправился из Франкфурта в Рим рейсом LH234, а на высоте 10 км систему активировал генеральный директор Lufthansa Airlines Йенс Риттер.

По словам компании, Starlink обеспечит пассажирам высокоскоростной интернет от взлета до посадки, причем в ряде случаев скорость соединения в самолете может оказаться выше, чем дома или в офисе.

До конца 2026 года Lufthansa и Lufthansa City Airlines планируют установить Starlink еще максимум на десяти самолетах семейства A320. Основные работы будут проводить специалисты Lufthansa Technik в Берлине, совмещая установку оборудования с плановым техническим обслуживанием лайнеров.

В дальнейшем технологию распространят на весь Lufthansa Group. К 2029 году Starlink должен появиться примерно на 850 самолетах всех авиакомпаний группы, что позволит Lufthansa Group стать крупнейшей авиагруппой Европы с высокоскоростным спутниковым интернетом на борту.

Доступ к Lufthansa Group Wi-Fi будет бесплатным для клиентов программы Miles & More и пользователей Travel ID независимо от класса обслуживания.